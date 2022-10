Kojima Productions : une première actrice officialisée pour le prochain jeu de Hideo Kojima, une autre déjà teasée

Il n'aura finalement pas fallu attendre les Game Awards 2022 pour que Hideo Kojima continue le teasing de son prochain jeu. Après avoir dévoilé un premier poster intrigant montrant le visage d'une femme dans la pénombre et le texte « Who am I? », il avait déclaré cette semaine qu'il allait continuer en nous posant la question « Where am I? ».

I found you pic.twitter.com/4KJpuKDUqO — Alec J @ pax (@alecjeay) October 7, 2022

Cette question, les visiteurs de la PAX Australia ont pu la découvrir sur une nouvelle affiche, présente dans les couloirs du salon. Elle était accompagnée d'un QR Code renvoyant vers le site officiel de Kojima Productions, et plus précisément vers une version éclairée en rouge du poster « Who am I? » : il dévoile le visage de l'actrice Elle Fanning (Super 8, The Neon Demon), qui sera donc comédienne pour le prochain jeu du studio. Pour ce qui est de l'affiche « Where am I? », elle présente un autre visage dans la pénombre, certainement celui d'une autre actrice qui sera au casting du jeu : des idées ?

Après avoir réuni Norman Reedus, Mads Mikkelsen, Léa Seydoux, Margaret Qualley, Guillermo del Toro et d'autres visages connus dans Death Stranding (disponible à partir de 28,50 € sur Amazon.fr), Hideo Kojima semble prêt à récidiver pour un prochain titre. Mais s'agira-t-il du supposé Death Stranding 2 aka Project Ocean, de l'hypothétique Overdose, ou du titre en collaboration avec Xbox ? Seul l'avenir nous le dira. Et, oui, vu les relations de Kojima et Geoff Keighley, il n'est pas impossible que la prochaine étape du teasing passe par les Game Awards de décembre.

