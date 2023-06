Hideo Kojima: Connecting Worlds, un film documentaire sur le créateur et le lancement de Kojima Productions annoncé

En attendant d'avoir des nouvelles de Death Stranding 2, ou DS2 pour les intimes, au-delà des quelques photos de la production postées par Hideo Kojima sur Twitter, c'est d'une autre manière que le créateur fait parler de lui cette semaine, après avoir passé une tête durant la keynote d'Apple pour annoncer la venue de Death Stranding sur Mac, si jamais cela intéresse quelqu'un... En effet, alors même que le Japonais va réaliser son rêve de faire du cinéma grâce à une adaptation de cet univers, c'est un film documentaire sur lui qui a été produit et dont vous pouvez découvrir la bande-annonce ci-dessous :

Hideo Kojima: Connecting Worlds a ainsi été produit par PlayStation Studios en association avec Kojima Productions et Filmworks, avec Ben Hilton en tant que producteur (The Covenant, Lionesses: How Football Came Home) et Glen Milner comme réalisateur (équipe caméra sur Rogue One: A Star Wars Story). Il sera diffusé la semaine prochaine à New York lors du Festival du film de Tribeca en avant-première et promet d'être extrêmement intéressant.

Largement considéré comme le premier auteur de jeux vidéo, ce documentaire visuellement captivant donne un aperçu rare du processus créatif d'Hideo Kojima alors qu'il lance son propre studio indépendant. Présentant des contributions d'artistes visionnaires tels que Guillermo del Toro, Nicholas Winding Refn, Grimes, George Miller, Norman Reedus, Woodkid, Chvrches et bien d'autres, ce film réfléchi explore le pouvoir et le potentiel des jeux vidéo en tant que forme d'art à travers le travail d'un talent influent vénéré par des millions de personnes dans le monde.

