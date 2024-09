Death Stranding : Hideo Kojima ne veut pas un film avec « des explosions extravagantes »

Hideo Kojima était ces derniers jours au Tokyo Game Show 2024 pour présenter des fonctionnalités de Death Stranding 2: On The Beach, son prochain jeu. Mais les fans attendent également un autre projet, l'adaptation de Death Stranding au cinéma. Un film annoncé en décembre 2022 avec Hammerstone Studios à la production, mais également A24.

Fondé en 2012, A24 a déjà produit de grands films, notamment Moonlight, Midsommar, The Lighthouse, The Whale, La Zone d'intérêt, Everything Everywhere All at Once ou encore la série Euphoria. Hideo Kojima était au TGS 2024 en compagnie du réalisateur Alex Garland (Civil War) et a discuté de cinéma avec Famitsu (via Automaton), dévoilant notamment qu'il avait reçu des propositions d'autres sociétés de production pour une adaptation de Death Stranding à gros budget, avec « des explosions extravagantes ». Ce n'était clairement pas la volonté du concepteur japonais, qui a donc plutôt accepté l'offre d'A24, mentionnant avec humour que sa date d'anniversaire, le 24 août, coïncide avec le nom de la société de production.

Chose intéressante, Hideo Kojima s'est un peu inquiété du succès retentissant de Civil War, distribué par A24 et qui a rapporté plus de 120 millions de dollars au box-office, pour un budget estimé à 50 millions de dollars. Avec un brin d'humour, il déclare ainsi :

Avec Civil War qui devient un énorme succès, j'ai le sentiment qu'A24 augmente le budget et l'échelle de Death Stranding, donc je réfléchis à comment réduire cela.

Kojima ne veut visiblement pas un gros film, mais une adaptation plus intimiste à petit budget. Le concepteur japonais ne réalisera pas l'adaptation de Death Stranding, il sera seulement producteur et supervisera l'écriture du scénario. Un projet qui servira à étendre l'univers de la franchise via un nouveau médium, que les fans ont hâte de découvrir.