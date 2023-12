Kojima Productions : des célébrités du monde entier prennent la parole pour le 8e anniversaire du studio

En 2015, après sa séparation avec Konami, Hideo Kojima reformait Kojima Productions et le reste n'est désormais plus que de l'histoire, avec un premier succès critique et commercial qu'a été Death Stranding, au point de désormais décliner cet univers avec une suite, Death Stranding 2, dévoilée l'année dernière et un long-métrage en live-action qui attire du beau monde comme nous l'avons encore appris hier. Le 16 décembre est donc la date anniversaire du studio, qui va donc fêter ses 8 ans d'ici quelques heures. Pour l'occasion, de nombreuses célébrités proches du créateur ont partagé quelques mots en vidéo et il y a clairement du beau monde !

Nous retrouvons en ouverture et conclusion Hunter Schafer et Udo Kier, qui font partie du casting d'OD, le jeu développé en collaboration avec Xbox Game Studios qui a été dévoilé aux Game Awards, avec pour ce dernier une mise en scène avec la porte de ce que nous devinons être sa demeure. Est-ce encore une forme de teasing ou juste une mise en scène un peu maladroite ?

Plusieurs cinéastes sont aussi présents dans cette vidéo, à savoir Ana Lily Amirpour, les jumeaux Danny et Michael Philippou, Gareth Edwards et même le grand Mamoru Oshii ! Plus intéressant, l'artiste Woodkid confirme qu'il travaille de nouveau avec Hideo Kojima, ce qui était déjà fortement suggéré par diverses photos (ici et là par exemple) partagées ces derniers mois. Puisqu'il avait déjà participé à la bande-son de Death Stranding, il va de soi qu'il devrait encore être là sur DS2. Quant à Elijah Wood, Don Lee et Hidetoshi Nishijima, nous pouvons nous demander s'ils finiront par apparaître dans ce dernier.

Et évidemment, Geoff Keighley est aussi là, avec comme qualificatif « journaliste vidéoludique », ce qui peut prêter à sourire. Dommage qu'aucune autre personnalité du milieu ne soit présente. Une photo avec Timothée Chalamet dans les locaux du studio a également été diffusée pour l'occasion, les fans se demandant évidemment si lui aussi apparaîtra dans l'un des deux jeux en développement.

Hideo Kojima a également posté un message faisant le point sur l'état actuel du studio et de ses projets :

8 ans se sont écoulés depuis que nous avons lancé Kojima Productions. À l’époque, nous n'avions ni outils de développement, ni moteur de jeu, ni bureau, et tout ce que nous avions était un bloc-notes avec une ébauche de projet et le logo LUDENS. J'ai suivi le conseil de Guillermo del Toro, comme je l'avais toujours fait (avant de devenir indépendant) : « Créez un jeu AAA innovant et unique que les fans attendent avec impatience au plus vite ! » Dans cette optique, nous avons recherché des moteurs et des bureaux, identifié nos liens, rassemblé nos amis et acteurs, et parallèlement aux promotions (production de trailers, ventes de marchandises), fin 2019, le jeu DEATH STRANDING, notre première IP, a été achevé. Désormais, KJP est entré dans la « 2e phase ». Nous avons agrandi notre studio et renforcé notre équipe pour développer notre IP existante (DEATH STRANDING) en une franchise (multi-édition, production d'une suite, adaptation cinématographique) et notre prochain défi, une nouvelle IP OD. Bien que la catastrophe du COVID ait retardé nos plans, nous avons déjà lancé notre deuxième propulseur auxiliaire, terminé la séparation et poursuivons notre vol vers des territoires inexplorés tout en ajustant notre trajectoire vers de nouvelles destinations. Merci pour votre soutien continu.

Death Stranding 2 est attendu en exclusivité sur PS5, à une date inconnue. En attendant, vous pouvez découvrir cet univers dans Death Stranding Director's Cut, vendu 19,99 € sur Amazon sur PS5 et 16,99 € chez Gamesplanet sur PC.