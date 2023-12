Banishers: Ghosts of New Eden, les héros main dans la main dans une nouvelle vidéo émouvante

DON'T NOD est surtout connu pour ses jeux narratifs avec des choix qui modifient l'histoire, comme Life is Strange, mais il est également à l'origine de quelques jeux d'action à la troisième personne, dont Remember Me et Vampyr. C'est dans cette catégorie que se classe Banishers: Ghosts of New Eden.

Le titre sera un jeu de rôle et d'action édité par Focus Entertainment, il a été repoussé à l'année prochaine mais a tenu à faire une apparition lors de la cérémonie des Game Awards 2023. Une bande-annonce qui met en scène les deux personnages principaux, Antea et Red, dans une séquence pleine d'émotions.

La vie aux vivants, la mort aux morts New Eden, 1695 : Antea et Red sont des amants et des bannisseurs, des chasseurs d'esprits entraînés, protégeant les vivants des nuisances de spectres persistants. Mais lorsque la tragédie frappe et qu'Antea elle-même devient un fantôme, honorerez-vous votre serment de bannisseur ou sacrifiez-vous les vivants dans une tentative désespérée de ramener votre bien-aimée à la vie ? Les joueurs devront faire face au poids des conséquences, tout comme les doubleurs Amaka Okafor (série Netflix « Bodies ») et Russ Bain lors de leur propre expérience du jeu.

La date de sortie de Banishers: Ghosts of New Eden est fixée au 13 février 2023 sur PC, PlayStation 5 et Xbox Series X|S, vous pouvez le précommander contre 59,99 € sur Amazon.