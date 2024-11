Hitman World of Assassination : mauvaise nouvelle pour la version PSVR 2

En septembre dernier, IO Interactive annonçait une version en réalité virtuelle de Hitman World of Assassination, exclusivement pour le PlayStation VR 2 de la PS5. La franchise s'était déjà essayée à la VR sur Meta Quest 3 avec Hitman III VR: Reloaded par XR Games, qui a coûté cher au studio... De son côté, le développeur danois annonce une mauvaise nouvelle.

Dans un article du blog PlayStation dédié à l'actualité des jeux VR, nous apprenons que la date de sortie de Hitman World of Assassination est désormais fixée au 27 mars 2025 sur PSVR 2. Oui, c'est un sacré report, le titre était attendu le mois prochain sur le casque de réalité virtuelle de Sony, mais les développeurs ont besoin de davantage de temps pour terminer cette version VR :

L’Agent 47 a décidé d’effectuer davantage de reconnaissance avant son arrivée sur PS VR2 l’année prochaine. L’équipe d’IO Interactive compte bien profiter de ce délai supplémentaire pour livrer une expérience inoubliable qui devrait satisfaire les joueurs. Le but est simple : créer l’une des expériences Hitman les plus immersives à ce jour.

L’intégralité de la campagne principale de Hitman World of Assassination sera disponible, avec une prise en charge complète des gâchettes adaptatives et du retour haptique. Le titre proposera également des interactions positionnelles supplémentaires, qui demanderont aux joueurs de mimer physiquement des actions pour désactiver des équipements, pirater des ordinateurs et effectuer les autres actions nécessaires à l’accomplissement de leur mission.