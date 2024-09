Hitman : le rêve des possesseurs de PSVR 2 enfin réalité

L'Agent 47 est désormais jouable en réalité virtuelle grâce à Hitman 3 VR: Reloaded, un titre développé par XR Games et disponible exclusivement sur Meta Quest 3. Mais lors du PlayStation State of Play, IO Interactive a annoncé une excellente nouvelle pour les possesseurs du PSVR 2 et de la PS5.

Le studio danois dévoile Hitman: World of Assassination pour le PlayStation VR 2. Cette version en réalité virtuelle proposera des mécaniques de gameplay et des commandes adaptées à la VR, de nouvelles salles et la possibilité de se servir d'une arme dans chaque main. Un titre un peu différent de Hitman 3 VR: Reloaded donc, avec un rendu en 4K HDR sur le casque VR de Sony.

Hitman: World of Assassination sortira en décembre 2024 sur PSVR 2, les joueurs qui possèdent déjà le jeu de base pourront obtenir cette version contre 9,99 €. Vous pouvez retrouver le jeu à 33,29 € sur Amazon.