EXCLU Hitman World of Assassination : découvrez nos impressions en live du jeu PSVR 2 à partir de 21h00

Amateurs d’infiltration, de déguisements improbables et d’assassinats millimétrés, préparez-vous à une plongée immersive dans l’univers du fameux Hitman World of Assassination sur PSVR 2 ! Ce soir à 21h00, nous vous donnons rendez-vous sur notre chaîne YouTube pour un live dédié à cette expérience en réalité virtuelle qui transforme chaque mission en un véritable thriller interactif.

Rejoignez-nous en live à 21h00 sur YouTube



Déjà impressionnant en version classique, Hitman World of Assassination prend une toute nouvelle dimension en réalité virtuelle. Incarner l’Agent 47 avec un casque VR sur la tête, c’est comme enfiler son costume sur mesure et ajuster ses gants en cuir avant de passer à l’action. Chaque geste compte : se cacher derrière un mur, observer ses cibles, empoisonner un verre ou neutraliser un garde d’un mouvement précis... L’immersion est saisissante et la tension omniprésente. Avec la puissance du PSVR 2, l’expérience se veut encore plus fluide et réaliste, offrant des environnements détaillés et une interaction poussée. Le moindre faux pas peut être fatal, mais c’est aussi ce qui rend chaque mission aussi captivante que palpitante !

Ce soir, nous enfilerons nos gants d’assassin et nous vous livrerons nos impressions sur cette nouvelle production car nous avons eu la chance de tester, en exclusivité, le titre avant sa sortie. Bien évidemment, vous pourrez réagir en direct et poser vos questions. Ne manquez pas ça !

