Viktor Antonov : le directeur artistique de Half-Life 2 et designer visuel de Dishonored nous a quittés

Le week-end aura été maussade pour tous les amateurs de jeux vidéo. Hier, nous avons en effet appris la disparition de Viktor Antonov, un artiste bulgare qui a notamment été directeur artistique sur Half-Life 2 chez Valve, créant notamment la fameuse ville Cité 17 au cœur de ce jeu culte. Il apparaissait récemment dans le documentaire consacré aux 20 ans du titre.

L'annonce de son décès a d'abord été relayée par Marc Laidlaw, auteur sur la saga de Valve, puis les hommages ont suivi, notamment de la part de Raphaël Colantonio, concepteur de Dishonored. Viktor Antonov a en effet été designer visuel sur le jeu d'Arkane Studios, créant la ville de Dunwall, puis consultant sur sa suite et Prey. Il a même créé des dessins conceptuels pour Weird West, le premier jeu de WolfEye Studios, fondé par Raphaël Colantonio. L'artiste a commencé sa carrière chez Xatrix (Redneck, Kingpin: Life of Crime) avant de rejoindre Valve, puis Arkane Lyon, il a même fait un tour chez Bethesda afin de travailler sur Wolfenstein: The New Order, Fallout 4 ou encore DOOM. Viktor Antonov a également mis son talent au service du cinéma, d'abord sur Renaissance de Christian Volckman puis The Prodigies d'Antoine Charreyron, deux films d'animation français.

Viktor Antonov était âgé de 53 ans seulement. Nos pensées vont vers sa famille et ses proches.