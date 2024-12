Naughty Dog se paye le directeur artistique de God of War Ragnarök

Que prépare Naughty Dog ? Certainement pas The Last of Us Online, un jeu live service annulé après plusieurs années de développement. Les fans espèrent évidemment un The Last of Us Part III, Neil Druckmann a quelques idées en tête, nous savons seulement que le studio PlayStation planche sur un jeu solo.

Quoi qu'il en soit, la direction artistique devrait être à la hauteur des attentes des joueurs. Raf Grassetti annonce sur Instagram qu'il rejoint Naughty Dog pour travailler sur « le prochain gros projet » en tant que directeur artistique. Pour rappel, Raf Grassetti s'est fait remarquer en tant qu'artiste principal sur God of War (2018) puis en occupant le poste de directeur artistique sur sa suite, God of War Ragnarök.

Il avait quitté Santa Monica Studio pour rejoindre Netflix et la Team Blue afin de développer un jeu AAA avec Chacko Sonny (Overwatch) et Joseph Staten (Halo), mais le studio a fermé ses portes il y a quelques semaines. Raf Grassetti n'aura pas mis longtemps avant de rebondir et revenir chez PlayStation, les joueurs attendent désormais de découvrir ce nouveau projet chez Naughty Dog.

