Picross S4 : Jupiter dévoile un nouvel épisode de sa licence de casse-tête, petit prix et date de sortie toute proche dans le viseur

Les amateurs de casse-tête peuvent se faire plaisir sur Switch avec la série Picross S développée par Jupiter, qui a même décliné le concept avec Picross Lord of The Nazarick et Kemono Friends Picross. En début de journée, le studio avait teasé l'annonce de Picross S4 avec justement une grille à résoudre. L'attente n'aura donc pas duré avant l'officialisation.

Parmi les fonctionnalités listées sur le site officiel et dans la bande-annonce, notons en premier lieu la présence de quatre modes distincts (Picross, Mega Picross, Color Picross et Clip Picross) déjà connus des joueurs de la licence. En tout, 485 puzzles inédits seront inclus, dont 300 rien que pour les deux premiers modes cités, 30 pour les colorés, 150 pour les clips (plusieurs picross à réussir qui racontent une petite histoire) et 5 Extra à destination des vétérans avec deux 30x30 et trois niveaux spéciaux à débloquer en ayant des sauvegardes des précédents jeux. Ces derniers seront eux au format 40x30, de quoi bien s'amuser ! De nouvelles fonctions ont par ailleurs été implémentées, avec une différentiation des cases remplies par les joueurs en multi et quelques options de marquage et remplissage.

Picross S4 ne tardera pas à voir le jour sur Switch, car sa sortie est fixée au 23 avril sur l'eShop au doux prix de 9,99 € !