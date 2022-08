Kirby's Dream Buffet : date de sortie proche et prix surprenant pour le jeu de course d'obstacles multijoueur

Si Mario et sa bande ont eu droit à un tas de jeux au gameplay varié, Kirby n'est pas à plaindre, lui qui était au centre de plusieurs stand-alone sur l'eShop ces dernières années. Le prochain en date sera Kirby's Dream Buffet, un jeu de course d'obstacles multijoueur révélé le mois dernier.



Le titre nous amènera jusqu'à 4 joueurs, en local ou en ligne, à avaler des fraises sur un parcours de 3 manches, afin de devenir plus gros et plus à même de bousculer nos adversaires. Et au bout de la compétition, c'est le plus gros qui gagne ! Une nouvelle bande-annonce vient de détailler le principe des différentes manches, les Snacks de Pouvoir déclenchant des pouvoirs spéciaux, les éléments cosmétiques et niveaux à débloquer et les friandises à collectionner.

Nintendo prévoyait une sortie pour cet été et a précisé son planning à l'occasion du concert des 30 ans de la franchise : Kirby's Dream Buffet sera disponible sur Switch via l'eShop le 17 aout 2022. En revanche, malgré son concept simpliste, il ne sera pas free-to-play : il coûtera 14,99 € et nécessitera le Nintendo Switch Online pour les parties en ligne.

Si le coeur vous en dit, vous pouvez également revisionner le Kirby 30th Anniversary Music Fest Live en replay ci-dessous.

Le dernier volet de saga, Kirby et le Monde Oublié, est sinon disponible à partir de 49,49 € sur Amazon.fr.