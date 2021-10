RUMEUR sur Project Shaolin : un RPG sur le Wu-Tang Clan exclusif aux Xbox en développement

Le Wu-Tang Clan est l'un des groupes de hip-hop les plus légendaires de l'histoire, formé de plusieurs stars dont RZA, GZA ou Method Man. Bien que le groupe soit encore en activité avec un dernier album en 2017, il n'a plus la popularité d'antan, mais son nom reste symbolique pour beaucoup de gens. C'est dans ce contexte que nous apprenons ces dernières heures qu'un nouveau jeu vidéo basé sur le Clan serait en développement.



Il ne s'agirait pas du premier, le jeu de combat Wu-Tang: Shaolin Style ayant transformé les membres du groupe en personnages de jeu de combat en 1999. Selon Jez Corden de Windows Central, un Project Shaolin serait en cours de production en exclusivité pour les PC et consoles Xbox, avec Xbox Game Studios Publishing en tant qu'éditeur. Le développeur serait Brass Lion Entertainment, un nouveau studio basé à New York et Montréal, fondé il y a quelques mois par Bryna Dabby Smith (Sleeping Dogs, disponible en Definitive Edition à partir de 18,08 € sur Amazon.fr), Rashad Redic (Skyrim) et Manveer Heir (Mass Effect) avec pour but de « créer des univers fictifs originaux centrés sur les personnes noires, marrons et d'autres cultures et histoires traditionnellement marginalisés ».

Ce Project Shaolin prendrait la forme d'un jeu de rôle et d'action faisable à jusqu'à 4 joueurs. La campagne durerait une vingtaine d'heures et se prolongerait avec un endgame riche, porté par du contenu saisonnier et des mises à jour. Il y aurait du loot, des armes, de l'équipement, des donjons aléatoires et des évènements plus particuliers. Et bien évidemment, le Wu-Tang Clan assurerait la bande-son. Tout ce descriptif colle à une offre d'emploi de Brass Lion recherchant du monde pour un « Action-RPG non annoncé avec une esthétique façon animation stylée », et Jeff Grubb de VentureBeat assure avoir aussi entendu parler de l'existence du titre.

L'idée semble un peu en décalage avec son temps, tout en ayant l'ambition des gros titres de l'époque. Difficile de savoir ce qu'elle vaudra avant même d'avoir eu la confirmation de son arrivée, alors comme toujours, wait & see.