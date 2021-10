RUMEUR sur Project Belfry : un jeu d'action à l'esthétique Ghibli exclusif aux Xbox en développement chez un studio connu

Il n'y a pas que les productions des Xbox Game Studios à surveiller du côté de chez Xbox, il y a aussi les projets édités Xbox Game Studios Publishing. Il y en a des officiels, comme le Contraband d'Avalanche Studios, et des encore secrets et au cœur de rumeurs, à l'instar du Project Dragon d'IO Interactive et le Project Shaolin sur le Wu-Tang Clan, évoqué il y a quelques jours.



Un autre avait d'ailleurs été évoqué par Jez Corden de Windows Central lorsqu'il avait parlé de Project Shaolin, un certain Project Belfry. Il avait décrit ce Projet Beffroi comme un jeu d'horreur à l'époque gothique. L'inévitable Jeff Grubb de VentureBeat en a remis une couche aujourd'hui lors d'un podcast chez Giant Bomb, en le décrivant comme un jeu d'action à défilement horizontal à la Dragon's Crown, doté d'une direction artistique façon Princesse Mononoké du Studio Ghibli. Il y aura bel et bien un beffroi dans l'aventure, qui servirait de base pour de l'artisanat et l'amélioration de notre équipement.

Jez Corden a depuis ajouté une information encore plus intéressante : Project Belfry serait développé par Stoic Studios, le créateur de la très appréciée série de jeux de rôle tactiques The Banner Saga. Il faut l'avouer, tout semble plausible, mais nous ne pourrons vraiment nous réjouir de l'arrivée de cette expérience sur PC, Xbox Series X|S et peut-être Xbox One que lorsqu'elle aura été confirmée. D'ici là, The Banner Saga Trilogy est disponible à partir de 22,85 € sur Amazon.fr.