Ubisoft Paris lance un appel à la grève, et pas pour lutter contre la reforme des retraites

Une partie de la France sera en grève voire dans la rue demain, jeudi 19 janvier 2023, pour lutter contre la réforme des retraites proposée par le gouvernement d'Emmanuel Macron. Et si l'industrie du jeu vidéo est concernée au même titre que tout le monde par ce mouvement social, une société a aussi d'autres préoccupations en tête. Le syndicat Solidaires Informatique auquel est rattaché Ubisoft Paris vient en effet de lancer un préavis de grève pour l'après-midi du vendredi 27 janvier 2023, afin de dénoncer les conditions de travail actuelles et surtout les mesures qui se préparent.

????Ubisoft Paris - Appel à la grève

Vendredi 27 - après-midi

M. Guillemot veut mettre la pression à ses employés. Répondons lui par la grève. ✊



????CALL TO STRIKE - FRIDAY 27th - Afternoon

M. Guillemot want to put pressure on the salaries. Let's strike. ✊ pic.twitter.com/1SaS5SdwFM — Solidaires Informatique Jeu Vidéo (@SolInfoJeuVideo) January 17, 2023

Alors qu'Ubisoft vient de reporter Skull and Bones et annuler le développement de 3 jeux pour se concentrer sur des projets plus importants et des franchises historiques, il prévoit également de réduire ses effectifs en supprimant progressivement des postes vacants, une mécanique « d'attrition naturelle » selon le président Yves Guillemot. Une situation qui inquiète les syndicats, qui craignent une réduction d'effectifs, une fermeture discrète de studios, une compression salariale et des licenciements déguisés qui nuiraient aux employés sur le départ et à ceux encore en place.

Ils dénoncent aussi le fait que le directeur demande aux équipes de se surpasser et d'être encore plus efficaces en ces temps difficiles pour l'entreprise, une dynamique qui risque de créer pressions, heures supplémentaires et burn out chez certains, sans aucune contrepartie. En ce sens, ils réclament ainsi une augmentation directe de 10 % de l'ensemble des salaires (une manière aussi de les équilibrer suite à l'inflation importante des derniers mois, ce qui n'aurait pas encore été fait), davantage de transparence l'évolution des effectifs à venir, un engagement contre les politiques managériales abusives, et la mise en place de la possibilité de condenser sa semaine de travail sur 4 jours.

Des revendications fortes, face auxquelles Ubisoft n'a pas encore réagi.

