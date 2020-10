Shinji Mikami revient sur ses 30 ans de carrière et la naissance de Resident Evil dans un documentaire

Âgé de 55 ans, Shinji Mikami a commencé sa carrière il y a maintenant 30 ans chez Capcom, et toute la sphère vidéoludique le connaît pour avoir conçu les licences Resident Evil et Dino Crisis, entre autres. Afin de célébrer ces trois décennies de carrière, Archipel est allé à la rencontre du concepteur japonais pour revenir sur ses créations.

Après avoir été introduit par un ami aux bornes d'arcade avec un jeu de catch, Shinji Mikami a postulé chez Capcom et a eu le poste après quelques couacs plutôt cocasses. Quelques titres ont été développés, et le concepteur s'est retrouvé à diriger une équipe pour réaliser un jeu d'horreur, qui à l'origine comprenait des fantômes et esprits, et surtout une caméra à la première personne. Finalement, c'est Resident Evil avec des zombies et des caméras fixes qui est sorti en 1995, après un développement guidé par les limitations techniques de la PlayStation. Shinji Mikami se vengera d'ailleurs sur Resident Evil 4 pour réaliser le vrai jeu d'horreur de ses rêves, plus orienté vers l'action cependant. Le documentaire est bourré de petites anecdotes de développement, comme la naissance de Dino Crisis due au départ d'un directeur qui laissa son équipe en plan, Mikami les orientant vers la conception d'un jeu d'horreur similaire à Resident Evil, mais avec une ambiance d'île à la King Kong avec des dinosaures.

Shinji Mikami évoque également les difficultés d'être producteur et de devoir discuter ses idées avec le réalisateur et de sa vision de la vraie peur, le tout entrecoupé de courtes virées en Ferrari ou sur une balançoire, car oui, le concepteur japonais sait aussi se faire plaisir quand il le faut ! Cependant, il ne s'agit là que de la première partie de ce documentaire réalisé par Archipel, rendez-vous le 29 octobre prochain pour découvrir la suite, avec sans doute cette fois des informations sur les jeux conçus chez Grasshopper Manufacture et surtout la création de Tango Gameworks, son studio fondé en 2010, déjà bien connu pour les The Evil Within et qui développe actuellement Ghostwire: Tokyo. Pour en savoir plus sur la création des Resident Evil, vous pouvez retrouver le livre Resident Evil. Des zombies et des hommes à 29,99 € à la Fnac.

