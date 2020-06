Capcom Vancouver : Dino Crisis, Dead Rising 5, un Ghosts'n Goblins-like, le studio avait des projets en tête

En 2018, Capcom annonçait la fermeture de son studio de Vancouver, essentiellement connu pour avoir développé les Dead Rising depuis le second opus. Malheureusement, les développeurs ont été mis à la porte, mais cette semaine, le vidéaste DidYouKnowGaming revient sur les dernières années d'activité du studio canadien, et surtout sur les titres qu'il comptait développer :

Capcom Vancouver planchait ainsi sur Dead Rising 5, un épisode se déroulant entre le second et le troisième opus, à Santa Catarina au Mexique. Les joueurs auraient retrouvé Chuck Green, héros du deuxième volet, avec un gameplay axé sur la coopération, le second joueur aurait ainsi incarné sa fille Katie. Le titre aurait utilisé le moteur de jeu Unreal Engine 4 pour des décors plus vibrants, et aurait également inclus davantage de mécaniques de jeux de rôle, avec la possibilité d'appliquer des effets élémentaires aux armes et de poser encore plus de pièges. Malheureusement, l'UE4 n'était à l'époque pas très adapté pour les jeux en monde ouvert, les développeurs avaient aussi du mal à afficher plusieurs centaines d'ennemis sur l'écran, ce qui est quand même la force de la franchise. Capcom (au Japon) a donc décidé d'annuler le développement de Dead Rising 5 pour transformer le projet en une sorte de Dark Souls-like avec des mécaniques de RPG. Un projet qui n'aura lui non plus jamais vu le jour.

Capcom Vancouver avait également, pendant un temps, fait des expérimentations sur un jeu inspiré de Ghost 'n Goblins, dénommé Codenamed Panther. Il aurait été question d'un titre orienté vers l'action à la troisième personne, là encore avec l'Unreal Engine 4. Mieux encore, le studio canadien aurait exprimé son souhait de faire revivre de vieilles licences de Capcom, comme Dino Crisis, Onimusha ou encore Mega Man, ce qui n'a pas été accepté par la maison-mère au Japon...