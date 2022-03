Exoprimal : Capcom dévoile une nouvelle licence avec des dinosaures (qui n'est pas Dino Crisis) !

Source: PlayStation State of Play

Source: PlayStation State of Play

Le PlayStation State of Play du soir a débuté sur l'annonce d'un jeu inédit signé Capcom. Et non, malgré la présence de dinosaures à l'écran, il ne s'agit pas d'un tout nouveau Dino Crisis... Nous avons en effet pu découvrir Exoprimal, une licence originale qui nous emmènera en 2043.

Dans ce futur proche, une étrange faille spatiotemporelle a donc permis à des dinosaures en tout genre de débarquer dans le présent. Face à cette menace, nous incarnerons des membres d'Aibius, des pilotes d'Exosuits guidés par l'intelligence artificielle Leviathan, qui combattront ensemble. Il s'agit vraisemblablement d'un TPS en multijoueur, qui nécessite le PlayStation Plus pour les parties à plusieurs.

Exoprimal est pour le moment annoncé pour 2023 sur PS4 et PS5, sans date de sortie précise pour le moment.