Exoprimal : date de sortie, bêta ouverte, édition Deluxe, Pass de survie et intense trailer pour le jeu multijoueur avec des dinosaures

Outre ses licences phares faisant leur retour cette année, Capcom a également dans ses cartons un certain Exoprimal, un jeu multijoueur en 5v5 qui nous opposera à des dinosaures sortis de distorsions spatio-temporelles aux commandes de divers exosquelettes, dont nous avons pu découvrir divers aspects et du gameplay à plusieurs reprises l'an dernier. Son intrigue avait elle fait l'objet d'une bande-annonce lors du dernier Tokyo Game Show, rappelant que le véritable ennemi est l'IA Léviathan que vont devoir combattre les Exocombattants. L'éditeur nous avait donné rendez-vous ce jeudi pour son Capcom Spotlight avec la présence assurée du jeu, avec à la clé une information essentielle.

En effet, nous savons enfin quand sortira Exoprimal ! C'est donc le 14 juillet 2023 qu'il débarquera sur PS5, PS4, Xbox Series X|S, Xbox One et Steam, avec une intégration dans le Xbox Game Pass day one (console, PC et cloud). Il sera alors mis en vente avec une édition standard (59,99 €) et une Deluxe numérique (69,99 €) donnant accès à un kit de démarrage (trois skins d'Exocombattants et des tickets de déblocage anticipé pour le Nimbus, le Vigilant et le Murasame) et surtout au Pass de survie Saison 1 premium, car oui, il n'échappera pas à la mode des Battle Pass... avec une série de récompenses gratuites et une autre payante, incluant dans le cas présent 19 apparences d'exosquelettes, 10 pour les armes, 4 emotes et 3 autocollants, entre autres. En guise de bonus de précommande, Capcom offrira également trois skins supplémentaires.

La semaine prochaine, vous pourrez découvrir par vous-même si Exoprimal vous plait en prenant part à la bêta ouverte qui se tiendra du vendredi 17 mars à 1h00 au dimanche 19 mars à 00h59, heures françaises sur toutes les plateformes, avec du cross-play et la présence des 10 Exocombattants jusqu'à présent révélés, les deux derniers l'ayant été ce soir. Tous les participants recevront une médaille Aibius à équiper en guise de décoration sur leur exosquelette dans le jeu à sa sortie. Notez que le jeu, et donc la bêta, requiert un Capcom ID. Plusieurs dinosaures supplémentaires qui se dresseront devant nous ont également été dévoilés.

Krieger et Nimbus sont les derniers Exosquelettes à rejoindre l'action. Chaque modèle dispose de capacités uniques pour aider ses alliés sur le champ de bataille. Krieger dispose d'un arsenal intimidant destiné à stopper les ennemis dans leur élan. Cet énorme Exosquelette de type Tank manie l'artillerie lourde pour protéger l'équipe avec une formidable puissance de feu suppressive. Quant à Nimbus, il s'agit d'un Exosquelette de soutien très mobile. Ce pistolero sur roller-skates peut se précipiter au combat toutes armes dehors ou se faufiler parmi les essaims de dinosaures pour soigner ses coéquipiers blessés. De nouvelles menaces préhistoriques rejoignent le bestiaire d'Exoprimal. Le Stegosaurus blindé est revenu du passé avec l'étrange capacité de désarmer les exosquelettes grâce à ses rugissements. Ailées et plus petites, les Sinornithosaurus se déplacent en meute et s'accrochent aux Exosquelettes pour les immobiliser. De plus, deux autres variantes mutantes rejoignent la mêlée : le Néosaur furtif et le Cryo Neosaur cryogénique, qui utilisent respectivement l'invisibilité et les attaques de glace pour mystifier les Exocombattants et semer le chaos.

La bande-annonce du jour est elle très intrigante, évoquant le fait qu'un certain Ace est victime d'un voyage temporel le faisant revenir trois ans dans le passé en 2040, puis nous montrant carrément plusieurs personnages communiquant avec leurs versions d'un monde parallèle. Oui, les développeurs ont l'air d'être partis très loin en termes de scénario.

Vous pouvez retrouver de nombreux visuels d'Exoprimal en page suivante. Gamesplanet référence quant à lui déjà le jeu, mais sans possibilité de le précommander pour le moment.