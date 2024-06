Once Human : date de sortie et bêta ouverte toute proche pour le MMO de survie

Starry Studio s'apprête à lancer Once Human, un jeu de survie massivement multijoueur dans un futur post-apocalyptique ravagé par Stardust, une créature extraterrestre. Lors du Summer Game Fest Live 2024 de cette nuit, les développeurs ont dévoilé une nouvelle bande-annonce pleine de gameplay :

Comme vous pouvez le voir en fin de vidéo, la date de sortie de Once Human est fixée au 9 juillet 2024 sur PC, via Steam. Mais les joueurs n'auront même pas besoin d'attendre un mois complet pour mettre les mains sur le MMO, car une bêta ouverte aura lieu du 10 au 17 juin dans le cadre du Steam Neo Fest, le prétéléchargement est déjà disponible. Voici une présentation du jeu :

L'apocalypse a tout changé. Tous sont infestés par une créature extraterrestre - Stardust. Vous, Méta-Humain, pouvez survivre à la contamination et employer le pouvoir de Stardust. Jouez seul ou en groupe pour combattre, construire et explorer. Vous êtes le dernier espoir en plein chaos du monde.

Survivre dans la nature sauvage

Face aux monstres et au manque de nourriture, vous vous réveillez dans nulle part. L'influence de Stardust affecte les êtres vivants, ainsi que le sol et l'eau. Manger de la nourriture polluée et boire de l'eau sale réduira votre état de santé et vos PV. Manger ou non, c'est une question.

Combattre des monstres

Combattez de nombreux ennemis autrefois humains et défiez des boss d'une autre dimension pour obtenir des objets puissants et réduire la pollution par la poussière d'étoile. Vous ne vous battez pas seulement pour vous-même, mais aussi pour les survivants.

Personnaliser vos armes

Pouvant collecter et fabriquer une centaine de plans d'armes répartis en sept catégories, chaque butin vous apporte la nouveauté. Les accessoires et les avantages des armes sont les héros ici. Pour répondre aux besoins d'arme, vous pouvez y ajouter des pièces et l'améliorer à votre guise.

Construire un territoire

Utilisez Cœur de Territoire pour construire votre maison. Vous pouvez conserver un style pratique, entassant tous dans une petite pièce ; ou concevoir une maison de ville avec un patio, une cuisine, un garage... Le mieux, c'est que vous pouvez déplacer votre territoire quand vous le voulez !

Découvrir la vérité

Entendez la vérité de Stardust - son origine et sa demande. Il peut se sentir seul, mais jamais isolé. Il y a plusieurs factions - violentes ou amicales, hostiles ou utiles. Explorer les habitations humains pour apprendre les histoires ou tuer les chefs sans laisser de nom, le choix vous appartient.