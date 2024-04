Exoprimal : Mega Man défonce des dinosaures et Yellow Devil avec cette nouvelle collaboration survoltée

Le mois dernier, à l'occasion de l'une des deux journées de présentation Capcom Highlights, l'éditeur japonais a dévoilé une nouvelle collaboration pour son jeu multijoueur Exoprimal, avec nulle autre que sa licence Mega Man. Toujours prévue pour être lancée juste après la Saison 4 du jeu le 17 avril, elle est mise en avant ce vendredi au travers d'une bande-annonce qui sert également à introduire les nouvelles variantes d'exosquelette bêta. Du vendredi 19 avril à 5h00 au mardi 14 mai à 4h59, il sera ainsi possible d'acquérir certains éléments cosmétiques en jouant plusieurs fois la mission face à Yellow Devil, qui comme pour le Rathalos réunira 10 joueurs face à ce robot métamorphique. D'autres devront être achetés, mais sans plus de précision. Nous savons seulement qu'il y aura des skins de Mega Man (Nimbus), Air Man (Witchdoctor) et Yellow Devil (Krieger).

Sinon, cette Saison 4 introduira un 10e outil d'exosquelettes appelé mortier incendiaire, diverses campagnes saisonnières à durée limitée seront proposées et bien plus. Vous pouvez retrouver de nombreux visuels illustrant la collaboration Mega Man, les éléments des nouveaux modes de jeu et variantes d'exosquelette en page suivante.

Exosquelettes Zephyr Bêta : Griffes Renforçantes - Ce modèle déchire les ennemis au corps à corps avec ses serres. Ces attaques remplissent une jauge qui peut être utilisée pour améliorer ses capacités de mêlée ou déclencher une puissante attaque chargée.

- Ce modèle déchire les ennemis au corps à corps avec ses serres. Ces attaques remplissent une jauge qui peut être utilisée pour améliorer ses capacités de mêlée ou déclencher une puissante attaque chargée. Krieger Bêta : Canon Express - Bombarde les ennemis avec son artillerie, puis les fauche avec un laser dévastateur.

- Bombarde les ennemis avec son artillerie, puis les fauche avec un laser dévastateur. Vigilant Bêta : Arbalétrière - Transperce les ennemis à distance à l'aide d'éclairs aussi meurtriers que précis.

- Transperce les ennemis à distance à l'aide d'éclairs aussi meurtriers que précis. Murasame Bêta : Hèle-Vent – Se défend contre les attaques pour accumuler de l'énergie, puis libère cette force sous la forme d'une tornade qui attire et restreint les ennemis.

– Se défend contre les attaques pour accumuler de l'énergie, puis libère cette force sous la forme d'une tornade qui attire et restreint les ennemis. Witchdoctor Bêta : Tir de Plasma - Accule les ennemis avec des tirs rapides et les paralyse avec des tirs chargés.

- Accule les ennemis avec des tirs rapides et les paralyse avec des tirs chargés. Nimbus Bêta : Bombe Sauvage - Dépose des mines de proximité qui peuvent déclencher des propriétés curatives ou des explosions. Nouveaux Modes de jeu Match personnalisé - Ce mode permet aux joueurs de créer des lobbies personnalisés avec les règles, les missions et les cartes de leur choix. Ils peuvent rejouer les missions spéciales de l'histoire et les batailles en coopération à 10 joueurs, jouer avec leurs amis sur d'autres plateformes et profiter du nouveau paramètre « Baston rapide » pour passer directement aux missions finales. Quelle que soit la façon dont les Exocombattants choisissent de jouer dans ce mode, ils continueront de gagner de l'XP, de faire évoluer leurs combinaisons, de gagner des objets à débloquer et de faire progresser l'histoire.

Rébellion de la boucle temporelle - Affrontement du boss du jeu sous une forme encore plus coriace afin d'obtenir des récompenses spéciales. À l'instar de Gant Sauvage, ce mode sera disponible à des heures précises, la première possibilité allant du vendredi 26 avril 2024 à 5h00 (heure française) au mardi 30 avril 2024 à 4h59 (heure française).

Exoprimal est pour rappel disponible sur PS5, PS4, Xbox Series X|S, Xbox One et PC. Vous pouvez vous le procurer sur Amazon à partir de 37,56 €. Gamesplanet le propose à 53,99 € pour Steam.