Mega Man Battle Network Legacy Collection : les 10 RPG de la GBA compilés sur Switch, PS4 et PC

La saga Mega Man vit surtout via ses compilations et portages ces dernières années. Après Mega Man Zero/ZX Legacy Collection, Mega Man X Legacy Collection 1+2 et Mega Man Legacy Collection, nous avions tout de même eu droit à un Mega Man 11 entièrement inédit, mais pas mémorable.

Capcom va de nouveau capitaliser sur son passé avec Mega Man Battle Network Legacy Collection, dévoilé lors du Nintendo Direct Mini: Partner Showcase du jour. Il s'agit d'une anthologie qui regroupera l'ensemble des jeux de rôle parus sur GBA entre 2001 et 2005, sans les ultimes déclinaisons sur DS.

Jeux compris Mega Man Battle Network

Mega Man Battle Network 2

Mega Man Battle Network 3 White

Mega Man Battle Network 3 Blue

Mega Man Battle Network 4 Red Sun

Mega Man Battle Network 4 Blue Moon

Mega Man Battle Network 5 Team Protoman

Mega Man Battle Network 5 Team Colonel

Mega Man Battle Network 6 Cybeast Gregar

Mega Man Battle Network 6 Cybeast Falzar L'histoire de Mega Man Battle Network se déroule dans le monde futuriste interconnecté de la Net Society, qui dépend de programmes informatiques connus sous le nom de Network Navigators (ou NetNavi en abrégé). Ils gèrent tout, du grille-pain au réseau électrique de la ville. Si cette technologie propose toutes sortes de commodités, elle a également importé une vague de cybercriminalité qui sévit à tous les niveaux de la société. Dans les jeux proposés, les joueurs incarnent Lan Hikari en utilisant leur terminal personnel et son NetNavi, MegaMan.EXE, pour affronter les coupables de ces cybercrimes. Les joueurs contrôlent MegaMan.EXE dans son exploration du réseau, ses affrontement stratégiques et son utilisation des puces de combat pour acquérir des capacités dévastatrices capables de supprimer les virus les plus sinistres.

Collection moderne oblige, Mega Man Battle Network Legacy Collection proposera en plus des filtres haute résolution optionnels, une Galerie avec plus de 1 000 dessins liés à la conception des titres (et une section Mystery Data avec des illustrations exclusives liées à d'autres projets de la série), et un lecteur audio pour écouter les plus de 180 pistes de la compilation à la demande. Le jeu n'est en revanche pas près de sortir, car il verra le jour en 2023 sur PC via Steam, Switch et PS4.