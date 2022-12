Mega Man Battle Network Legacy Collection : date de sortie et point sur les nouveautés pour la compilation des 10 jeux GBA

Si vous voulez rejouer aux Mega Man d'antan, vous pouvez déjà le faire avec Mega Man Zero/ZX Legacy Collection, Mega Man X Legacy Collection 1+2 et Mega Man Legacy Collection. Capcom a cependant encore une compilation sous le coude, Mega Man Battle Network Legacy Collection, qui regroupe les 10 jeux de rôle parus sur GameBoy Advance dans les années 2000, avec quelques suppléments.

Vous vous souvenez des fonctionnalités en ligne inédites annoncées au Tokyo Game Show 2022, inspirée des fonctionnalités en multijoueur local de l'époque ? Eh bien, Capcom vient de les détailler davantage, avec une bande-annonce dédiée. Nous pourrons ainsi combattre avec d'autres joueurs éloignés, participer à des matchs classés ou encore échanger des puces.

Dans Mega Man Battle Network Legacy Collection, les joueurs pourront rejoindre MegaMan.EXE et ses compagnons NetNavi du monde entier pour sauver le monde interconnecté de Net Society ! Grâce aux nouvelles fonctionnalités en ligne, ils pourront organiser des batailles privées avec leurs amis, combattre contre d'autres joueurs en ligne dans des matchs non classés ou tenter de se hisser au top dans des matchs classés ! Les joueurs le désirant pourront également choisir parmi différentes règles de combat, comme les batailles de type « Chips in Real Thing », « best-of-three brawls » héritées de Mega Man Battle Network 3 ou « Version Battles » héritées de Mega Man Battle Network 4. Les joueurs à la recherche de puces de combat spécifiques pourront faire des échanges avec leurs amis et les autres Netbattlers du monde entier. En plus d'échanger les puces collectées dans la série, les joueurs pourront échanger les styles de MegaMan.EXE pour personnaliser leur look, mais aussi les programmes Navi pour rendre MegaMan.EXE encore plus fort. Les puces à télécharger, auparavant disponibles exclusivement lors d'événements spécifiques au Japon, sont désormais incluses. Les 15 puces téléchargeables sont accessibles via l'écran Mega Man de chaque jeu.

Pour ce qui est des autres nouveautés, nous aurons accès à un filtre haute résolution, un terminal Personnel interactif 3D Megaman.EXE, ainsi que plus de 1 000 visuels de Mega Man et 188 morceaux de musique à débloquer. Et maintenant que vous savez tout, il ne vous manque plus que la date de sortie de ce Mega Man Battle Network Legacy Collection : il verra le jour le 14 avril 2023 sur PS4, Switch et PC via Steam, et si vous précommandez votre exemplaire, vous débloquerez 4 arrangements spéciaux pour le lecteur de musique et des skins Hubstyle et DarkMega pour le Mega Man.EXE de l'écran de lancement.

Cerise sur le gâteau, pour célébrer l'arrivée du projet, les saisons 1 et 2 de la série originale de l'anime Mega Man seront rediffusées gratuitement sur la chaîne Twitch de Capcom USA et sur la chaîne YouTube Mega Man début 2023. Notez qu'il s'agit bien de la série de 1994 et non de la série Mega Man NT Warrior parue en parallèle des jeux GBA. À part ça, Mega Man 11 est disponible à partir de 14,99 € sur Amazon.fr.