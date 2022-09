TGS 2022 : Mega Man Battle Network Legacy Collection, des fonctionnalités en ligne en développement pour la compilation

En juin dernier, lors d'un Nintendo Direct Mini: Partner Showcase, Capcom dévoilait une nouvelle compilation pour sa licence Mega Man, regroupant cette fois les principaux épisodes de la sous-série Battle Network, ou Rockman.EXE dans l'Archipel. Comme prévu, la présentation de l'éditeur pour le Tokyo Game Show 2022 nous a permis d'avoir des nouvelles de Mega Man Battle Network Legacy Collection, bien qu'il n'y ait rien eu de transcendant d'annoncé.

Ainsi, l'écran de sélection des différents épisodes fera apparaître une version tout en 3D de Mega Man.EXE en guise de Navi, dotée de synthèse vocale et qui affichera donc diverses réactions selon le style de jeu et de contrôle choisis, reprenant la forme du menu PET connu des joueurs. Mais le plus intéressant reste l'annonce de fonctionnalités en ligne pour l'ensemble des 10 jeux inclus, comme confirmé par le directeur Masakazu Eguchi. Nous pourrons ainsi prendre part à des combats et échanger des jetons sur la Toile. Sinon, il a été rappelé qu'un filtre sera appliqué à l'image pour « offrir un rendu plus doux », un choix toujours aussi discutable, et qu'un mode Galerie inclura plus de 1 000 illustrations et 188 musiques, de quoi ravir les fans.

En revanche, toujours aucune date de sortie pour Mega Man Battle Network Legacy Collection, attendu simplement en 2023 sur PS4, Switch et PC. Les précédentes compilations de la licence sont disponibles chez Gamesplanet.