Dino Crisis : les fans l'attendent, Capcom continue de les titiller

Capcom est un éditeur et développeur japonais qui possède de multiples franchises, certaines sont encore sur le devant de la scène grâce à des suites, des remakes ou des reboots, mais d'autres sont rangées au fond du placard, même si elles étaient très appréciées par les joueurs d'antan. Dino Crisis est l'une d'elles.

Récemment, Capcom a lancé un sondage pour interroger les joueurs sur leurs licences préférées, ce que fait régulièrement le studio nippon, Dino Crisis était évidemment de la partie. Jeff Grubb, journaliste bien renseigné, a affirmé dans un récent podcast de Giant Bomb qu'il avait entendu parler d'un jeu avec des dinosaures en développement chez Capcom, il n'est pas certain qu'il s'agissait d'Exoprimal (disponible à partir de 40,19 € sur Amazon, Cdiscount, la Fnac et Gamesplanet) et pense que le projet Dino Crisis, remake ou reboot, serait encore en cours au sein du studio japonais. De quoi faire rêver les fans.

Pour rappel, Capcom a frappé fort avec les remakes de Resident Evil 2, Resident Evil 3: Nemesis et Resident Evil 4, les joueurs adoreraient voir une version modernisée de la même manière de Dino Crisis. Du côté des zombies, la logique voudrait que le studio fasse un remake de Resident Evil 5 (désolé pour tous les fans de RE Code: Veronica), un titre datant de l'ère PS3 et Xbox 360 encore très beau aujourd'hui, son gameplay n'a pas trop vieilli. Capcom voudrait-il alors faire une pause avec les Resident Evil et s'attaquer à une autre licence, comme Dino Crisis ? Mystère.

Par ailleurs, comme le souligne Lucy James, l'autre intervenante du podcast, les dinosaures ont encore la côte aujourd'hui, notamment avec la franchise Jurassic Park/World qui va avoir droit à un nouveau film et un jeu vidéo horrifique par Saber Interactive. Sortir un jeu Dino Crisis en 2024 ou 2025 n'aurait rien de déconnant pour le marché.

