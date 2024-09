Dino Crisis de retour ? Même Shinji Mikami n'y croit pas, la faute à une autre franchise de Capcom

Désormais à la tête du studio Kamuy, Shinji Mikami avait avant cela fondé Tango Gameworks (The Evil Within) mais surtout conçu Resident Evil et Dino Crisis chez Capcom. Si la saga avec des zombies perdure encore aujourd'hui, ce n'est pas le cas de celle avec des dinosaures, abandonnée depuis le troisième volet en 2003.

Pourtant, de nombreux fans espèrent un retour de Dino Crisis, que ce soit avec une suite, un reboot ou un remake. Régulièrement, Capcom publie des sondages pour tâter le terrain et Dino Crisis 1 était récemment sur le podium des jeux du studio les plus appréciés des joueurs, entre Devil May Cry 5 et Resident Evil 4 Remake. Un résultat qui étonne même Shinji Mikami, interrogé par Eurogamer :

Je suis très surpris d'entendre ça !

Cependant, le papa des Dino Crisis ne voit pas comment la franchise pourrait faire son retour aujourd'hui. D'après Shinji Mikami, le secteur du jeu vidéo avec des dinosaures est occupé par une autre licence de Capcom, bien plus populaire :

Le côté génial des dinosaures et tout ce que l'on peut faire avec eux, c'est ce que Monster Hunter a vraiment réussi à démontrer ces dernières années. Donc même si je décidais de faire un remake ou une nouvelle version de Dino Crisis, je ne pense pas qu'il y ait vraiment beaucoup de place pour ce genre de jeu en ce moment, juste parce que Monster Hunter est devenu un jeu très populaire. Mais oui, c'est surprenant.

Capcom avait tenté de proposer un autre jeu vidéo avec des dinosaures, Exoprimal, qui avait déçu les fans de Dino Crisis. Ce qui n'est pas surprenant selon Shinji Mikami, « le concept est assez différent de celui de Dino Crisis » selon lui, ne répondant pas aux attentes des fans.

En tout cas, entre les chiffres colossaux de Monster Hunter World, la sortie en 2025 de Monster Hunter Wilds et le pessimisme du créateur de la franchise, il est de plus en plus difficile d'espérer un retour de Dino Crisis. Mais, qui sait, les sondages arriveront peut-être à motiver Capcom pour relancer la licence.

