Code Violet : 20 minutes de gameplay pour le successeur spirituel de Dino Crisis

En début d'année, TeamKill Media dévoilait son prochain jeu vidéo : Code Violet, un survival-horror à la troisième personne qui nous plongera dans un futur peu attrayant, où les femmes ayant survécu à un cataclysme se retrouvent stériles. L'entreprise Aion a l'idée d'envoyer des femmes de différentes époques dans ce futur et nous incarnerons Violet Sinclair, l'une de ces femmes.

Tout récemment, TeamKill Media a dévoilé près de 20 minutes de gameplay de Code Violet, une vidéo publiée directement sur la chaîne YouTube de PlayStation et à découvrir ci-dessus. Bonne nouvelle, le jeu est quand même plus joli que ce qui avait été présenté en début d'année, le titre profitera de textures soignées et d'effets visuels modernes, notamment du ray tracing. Exclusivité PlayStation 5 oblige, Code Violet prendra en charge l'Audio 3D et les retours haptiques de la manette DualSense. Il faudra au moins ça pour nous faire oublier la rigidité du gameplay, déjà bien palpable dans cette séquence de gameplay. TeamKill précise quand même que le jeu est toujours en développement.

Code Violet est attendu en juillet 2025, uniquement sur PS5. Vous pouvez acheter des cartes PSN sur Amazon, Cdiscount et Fnac.