Dino Crisis : une grosse surprise pour les fans disponible dès maintenant !

Si Capcom dorlote certaines de ses franchises, d'autres sont aux oubliettes depuis bien trop longtemps. Shinji Mikami est à l'origine de la saga Resident Evil, encore très populaire aujourd'hui, mais également de Dino Crisis, qui remplace les zombies par des dinosaures. Malheureusement, la licence est rangée au fond d'un placard depuis 2003... Les fans espèrent un retour, d'autant que Capcom liste régulièrement les jeux dans ses sondages, mais rien de concret n'a été annoncé pour l'instant.

Mais voilà que les premiers jeux Dino Crisis sont de retour... sur GOG.com ! Eh oui, la plateforme de jeux sans DRM accueille les deux premiers volets de la franchise, permettant d'y jouer sur un ordinateur récent. Les titres sont compatibles avec Windows 10 et 11, les localisations anglaise et japonaise sont incluses, de même que la difficulté Facile et les modes Dino Colosseum et Dino Duel. Les joueurs peuvent également profiter d'un moteur de rendu DirectX amélioré, de nouvelles options (mode fenêtré, synchronisation verticale, correction gamma, mise à l'échelle, anti-aliasing, etc.), d'un rendu des objets et du brouillard amélioré et du support des manettes modernes (dont les DualSense, DualShock 4, manettes Xbox, Logitech F et Switch Pro).

Vous pouvez acheter Dino Crisis et Dino Crisis 2 à 9,99 € sur GOG.com, ainsi que dans un bundle contre 16,99 €. Pour rappel, GOG.com a déjà accueilli les trois premiers Resident Evil, disponibles en bundle contre 20 €. Le premier Dino Crisis avait également été rajouté au catalogue PlayStation Plus Premium récemment, de quoi laisser penser que Capcom tâte le terrain avant le grand retour de la franchise ?