Dino Crisis : une jolie surprise pour les fans et c'est gratuit !

Dino Crisis fait partie de ces franchises régulièrement citées par les amateurs de jeux vidéo, mais Capcom l'a rangé au placard il y a fort longtemps et ne semble pas prêt à la remettre sur le devant de la scène. Qu'importe, certains fans de la vieille époque compte quand même faire vivre Dino Crisis à leur manière.

Le développeur indépendant Stefano Cagnani vient de lancer sur Itch.io une démo gratuite de Dino Crisis Rebirth, ou Project Crisis, un jeu prenant la forme d'un remake officieux conçu à l'aide de l'Unreal Engine 5. Exit les caméras fixes de l'époque, place à une caméra derrière l'épaule (comme dans Silent Hill 2 Remake, mais surtout comme dans les remakes de Resident Evil 2 et 3), mais les fans retrouvent évidemment Regina contre des dinosaures.

Difficile de savoir si Capcom va intervenir pour couper court à ce projet de remake amateur, le studio japonais a déjà fait annuler d'autres projets similaires ces dernières années. Pour l'instant, la démo de Dino Crisis Rebirth est à découvrir sur Itch.io gratuitement, Stefano Cagnani l'ayant testé sur un PC avec un Intel Core i7, une « GeForceRTX-1050Ti » (sic, sans doute une GTX 1050 Ti) et 16 Go de RAM.

Si vous préférez une expérience plus authentique et officielle, Dino Crisis arrivera prochainement dans le Catalogue des Classiques pour les abonnés du PlayStation Plus Premium

