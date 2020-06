Shinji Mikami : zombies qui ne font plus peur, COVID-19, le créateur de Resident Evil parle de ses influences

Shinji Mikami est célèbre pour avoir créé la série Resident Evil, il a réalisé le premier et le quatrième opus, mais depuis, il a totalement lâché les morts-vivants pour essayer de diversifier ses jeux d'horreur. The Evil Within a séduit les joueurs sans réellement moderniser le survival-horror, mais il compte aller encore plus loin avec GhostWire: Tokyo.

Shinji Mikami n'oublie cependant pas d'où il vient, et lors d'un entretien avec IGN, il a discuté des œuvres horrifiques qu'il regarde, notamment les films. Influencé par Evil Dead et Massacre à la Tronçonneuse pendant un temps, il cite désormais des films plus atypiques, mais tout aussi effrayants. De quoi faire oublier les zombies, qu'il juge dépassés.

J'ai vu Midsommar. C'est un film d'horreur inimaginable, avec des scènes lumineuses. L'essence sous-jacente du film semble se trouver ailleurs, mais je ne veux pas spoiler le film. Un film qui m'a inspiré le plus récemment est un peu vieux : Inception. Vous pouvez voir l'inspiration dans The Evil Within. Les joueurs semblaient avoir peur des zombies et des monstres dans les années 80 et 90, mais il semble qu'ils soient désormais immunisés contre l'horreur physique et cela ne semble plus effrayer les gens autant qu'avant. Mais il y a de l'horreur qui ne change pas avec le temps ; les humains, nos sociétés et notre culture. Tant que nous sommes humains, rien ne nous fait plus peur que nous-mêmes. Les films de zombies récents utilisent des zombies comme « danseurs d'arrière-plan », qui sont utilisés pour diriger le projecteur de l'horreur sur les personnages principaux. En termes simples, je pense que vous pouvez dire que l'horreur est passée d'une horreur physique directe à une horreur psychologique calme.

Les zombies ont toujours été une métaphore de notre société, George A. Romero les utilisait déjà pour faire le parallèle avec le racisme dans La Nuit des Morts-Vivants en 1968, et même aujourd'hui, des œuvres comme The Walking Dead s'utilisent que les zombies comme contexte, les vrais méchants sont bien humains. Shinji Mikami explique par ailleurs que John Johanas, réalisateur de The Evil Within 2, avait privilégié l'horreur psychologique, car « les zombies étaient de la vieille école et non la tendance à l'époque ». Pourtant, les zombies ont évolué au fil des années, IGN cite à juste titre 28 Jours/Semaines Plus Tard et World War Z qui propose des infectés plus rapides et violents, mais pour Shinji Mikami, c'est justement ça qui a effacé le mythe du zombie :

Il y a un sentiment que le concept de zombie est exagéré, et les utilisateurs deviennent immunisés contre les zombies, ce qui signifie qu'ils perdent leur sens de la menace, et vous atteignez un point où les choses deviennent comme Zombieland, cela devient juste une comédie. Cela peut être effrayant au début, mais lorsque vous jouez à un jeu, cela devient tellement répétitif et le joueur rencontre un zombie si souvent que peu importe la vitesse à laquelle il se déplace, il cesse de le sentir comme une menace. Donc, avec Left 4 Dead, où les zombies étaient vraiment rapides, qui est sorti il y a près de 10 ans, c'est probablement là que ça a commencé à donner l'impression que les zombies étaient exagérés.

Enfin, Shinji Mikami avoue que la pandémie de coronavirus COVID-19 a évidemment changé sa manière de voir les choses, et cela pourrait influencer ses prochaines créations :

Dans Resident Evil, j'ai choisi un virus comme raison pour laquelle les humains se transforment en zombies. Je me souviens d'avoir été excité par la nouvelle idée qu'un virus - un véritable ennemi qui ne peut pas être vu par les humains - provoquerait une peur énorme chez les gens. Maintenant, je pense qu'il sera difficile pour mes jeux de ne pas être influencés par les difficultés que nous connaissons en ce moment.

Pour rappel, Shinji Mikami produit actuellement GhostWire: Tokyo, ce qui ne l'empêche pas de suivre de loin ce qui se passe avec la franchise Resident Evil qu'il a créée il y a près de 25 ans.

