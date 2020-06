Resident Evil : Shinji Mikami donne son avis sur les récents remakes

Connu pour être le créateur des franchises Resident Evil et Dino Crisis, Shinji Mikami a depuis plus de 10 ans quitté Capcom, il travaille actuellement chez Tango Gameworks (The Evil Within, GhostWire: Tokyo). Bien évidemment, le concepteur japonais suit de loin ce qui se passe avec la licence Resident Evil.

Shinji Mikami s'est ainsi récemment entretenu avec IGN, et il s'est brièvement exprimé au sujet des récents remakes de Resident Evil 2 et Resident Evil 3: Nemesis, des titres auxquels il n'a pas joué, mais son avis est quand même positif :

J'ai vu une vidéo du remake de Resident Evil 2, et j'ai trouvé qu'il était très bon. Je pense qu'ils vont continuer à faire des remakes de ces jeux tant qu'ils se vendront bien.

Depuis plusieurs semaines, des rumeurs font état d'un remake de Resident Evil 4, dernier opus réalisé par Shinji Mikami et qui a marqué un tournant dans la franchise, l'orientant totalement vers l'action. Quelle serait sa réaction si ce remake devait voir le jour ? Eh bien, il commente :

Tant qu'il s'avère bon, je n'ai aucun problème avec ça.

Capcom a donc la bénédiction de Shinji Mikami, reste désormais à attendre une annonce officielle, qui pourrait avoir lieu la semaine prochaine.

