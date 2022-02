Resident Evil 4 : si le remake existe, Shinji Mikami veut que l'histoire soit améliorée

Shinji Mikami est le papa de la franchise Resident Evil, mais il est désormais loin de chez Capcom. Fondateur de Tango Softworks, il est actuellement producteur exécutif de Ghostwire: Tokyo, qui a eu droit à une grosse présentation hier soir. L'occasion pour le Japonais de réaliser quelques interviews.

Mais chez VG247, Shinji Mikami n'a pas parlé que de Ghostwire: Tokyo. Le journaliste lui a demandé des informations sur le très probable remake de Resident Evil 4, qui fait parler de lui depuis des mois. Mikami ne plancherait pas sur le jeu, mais il aurait donné sa bénédiction à M-Two pour le développer, et il a commenté cette semaine :

Les fans le voudront très probablement, et c'est donc une bonne chose. Ce serait formidable si Capcom pouvait faire un excellent travail et améliorer l'histoire et proposer un bon produit.