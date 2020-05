Resident Evil : Capcom s'apprête à célébrer le 25 ans anniversaire de la licence

Le 22 mars 1996, les joueurs japonais découvraient Resident Evil, un jeu signé Capcom qui révolutionna le genre du survival-horror. Oui, le titre va célébrer ses 25 ans l'année prochaine, et le studio nippon compte bien fêter l'évènement comme il se doit, il est d'ailleurs à la recherche de partenaires.

Non, pas pour des jeux vidéo, mais pour des campagnes marketing et des produits dérivés, Capcom veut visiblement rappeler à tout le monde que la franchise a un quart de siècle et piquer l'argent des fans en proposant des goodies. Alors, c'est bien beau, mais comme le rappellent les internautes sur ResetEra, Capcom a pris l'habitude de proposer un nouveau jeu pour accompagner les anniversaires majeurs, de RE: Code Veronica X pour les 5 ans de la franchise, au portage de Resident Evil Zero sur PS4 et Xbox One, Umbrella Corps et Resident Evil 6 pour les 20 ans en 2016 (Resident Evil 7: Biohazard a loupé le coche de peu, il est sorti en janvier 2017).

Sauf qu'actuellement, aucun nouveau jeu Resident Evil n'est annoncé, même si les rumeurs vont bon train. De possibles fuites laissent penser que Resident Evil 8 verrait le jour en janvier 2021, soit pile avant les 25 ans de la licence, tandis qu'un remake de Resident Evil 4 serait également en chantier, mais ne sortirait qu'en 2022. Un opus qui divise les fans, mais qui reste majeur pour la saga. Quoi qu'il en soit, Capcom a teasé une annonce aux membres du programme Ambassadeur japonais, qui devrait avoir lieu aux alentours du 10 juin prochain, le studio ne devrait plus tarder à présenter officiellement ses plans.