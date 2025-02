Resident Evil : Capcom annonce la fin d'un jeu déjà oublié

En compagnie de Resident Evil Village, Capcom comptait lancer Resident Evil Re:Verse, un mode multijoueur opposant les héros de la franchise à divers ennemis cultes. Un titre repoussé et finalement sorti un an et demi après le jeu solo et qui n'a pas séduit les fans : les évaluations sont « plutôt négatives » sur Steam et il est boudé par les joueurs : ils sont une vingtaine à jouer quotidiennement sur PC, selon SteamDB. Le titre existe également sur PlayStation et Xbox.

Quasiment tout le monde avait oublié l'existence de jeu, qui traîne au fond des bibliothèques des joueurs, mais Capcom en reparle aujourd'hui... avec une mauvaise nouvelle. Comme il fallait s'en douter vu les faibles chiffres, Capcom va couper les serveurs de Resident Evil: ReVerse le 29 juin 2025. Dès le 3 mars prochain, il ne sera plus possible de télécharger le jeu sur les boutiques en ligne et les DLC seront indisponibles.

Sur son site officiel, Capcom ne blâme pas l'échec du jeu, expliquant que Resident Evil Re:Verse était là pour célébrer les 25 ans de la franchise. « Maintenant que nous avons atteint un nouveau tournant pour la série, nous pensons que Resident Evil Re:Verse a admirablement rempli son objectif initial de célébration », rajoute le studio japonais.

