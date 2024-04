Bethesda France ferme, nouvelle victime de Microsoft

Si 2023 s'est terminée de la plus belle des manières pour Microsoft, qui finalisait enfin le rachat d'Activision Blizzard King, le constructeur des Xbox a démarré 2024 avec près de 2 000 licenciements dans ses nombreux studios. Phil Spencer justifiait cette décision par « le manque de croissance » dans l'industrie du jeu vidéo, la tendance ne s'inverse pas.

Cette semaine, nous avons la confirmation que Bethesda France a fermé ses portes. Le pôle de l'éditeur était en charge de la communication et de la promotion des jeux de Bethesda en France, une mission en pause depuis plusieurs semaines. Mais ces dernières heures, les langues se délient et plusieurs anciens membres de Bethesda France se livrent anonymement, notamment chez nos confrères d'ActuGaming où il est évoqué un licenciement « à l’américaine ».

Chez BFM Tech&Co, d'anciens employés affirment qu'ils s'y attendaient, la direction (Microsoft) a d'abord laissé Bethesda France poursuivre son travail, mais après plusieurs départs dès le mois de janvier, les salariés commençaient à douter :

Pendant plusieurs mois, on a pu continuer à faire ce que l'on faisait depuis le début, sans interférence de la part de Xbox ou de Microsoft. On nous a baladés pendant quelques semaines en nous faisant miroiter un déplacement au sein des locaux de Microsoft.

Les anciens employés interrogés expliquent également avoir « très mal vécu les lancements catastrophiques de Redfall et de Starfield », une possible raison qui aurait poussé Microsoft à recentrer ses forces et à supprimer les pôles locaux. Les salariés rappellent quand même leur travail important sur certains jeux, notamment sur The Elder Scrolls Online, un MMORPG très populaire grâce à sa grosse communauté française, portée par l'équipe de Bethesda France. Mais cette dernière n'a même pas été invitée à célébrer les 10 ans de TESO aux Pays-Bas au début du mois, un « coup de grâce » pour l'équipe. Et alors que la série Fallout cartonne sur Amazon Prime Video, Bethesda France n'a même pas pu communiquer sur les réseaux sociaux pour en faire la promotion, son dernier message sur X/Twitter date du 29 mars dernier.

Sur X, justement, les internautes souhaitent, comme nous, bon courage aux employés de Bethesda France pour rebondir, les messages de soutien se multiplient, notamment de la part de Fallout Génération et Desastre, soulignant au passage l'absence de communication de la part de Microsoft. Espérons également que le constructeur ne s'attaque désormais pas aux autres pôles de l'Hexagone comme Xbox FR (pour l'instant très actif, ouf).