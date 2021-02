Microsoft : Vault, une nouvelle division pour séparer clairement ZeniMax/Bethesda et Xbox ?

Si 2020 avait été marquée par les nombreux rachats d'Embracer Group et celui de Codemasters par Electronic Arts, le gros coup de l'année fut clairement l'acquisition de ZeniMax Media et donc de Bethesda par Microsoft pour 7,5 milliards de dollars. L'opération financière est toujours en cours, mais Xbox n'a pas attendu pour profiter de la situation et proposer des productions de l'éditeur sur le Xbox Game Pass. Malgré tout, de nombreuses questions restent en suspens, comme l'exclusivité des futurs mastodontes The Elder Scrolls VI ou Starfield, et globalement la gestion d'un groupe immense comme celui de Betheda au sein de Xbox.

Pour cette dernière interrogation, il se pourrait qu'un début de réponse nous soit donné. Un document législatif européen diffusé dans le cadre de la transaction, la Commission européenne devant encore donner son accord sur le rachat avant le 5 mars, mentionne en effet la création d'une nouvelle division de Microsoft appelée Vault, qui « sera fusionnée avec et dans ZeniMax ».

Concrètement, ZeniMax ne serait pas dilué dans la branche Xbox, qui gère les jeux vidéo de Microsoft, mais dans une autre branche, créée pour l'occasion. Vault pourrait d'ailleurs devenir la nouvelle maison-mère de Bethesda Softworks, Bethesda Game Studios, id Software, ZeniMax Online Studios, Arkane, MachineGames, Tango Gameworks, Alpha Dog et Roundhouse Studios, et l'identité ZeniMax Media pourrait être délaissée pour marquer le changement de propriétaire. Les activités de Xbox et de ses Xbox Game Studios et celles de ZeniMax, Bethesda et compagnie resteraient donc clairement séparées, pour éviter les amalgames, et probablement quelques micmacs judiciaires et administratifs. Reste à savoir si cela aura un rôle à jouer dans le caractère exclusif des futures productions ou non.

Il faudra malgré tout attendre les annonces de Microsoft quant à cette restructuration pour y voir plus clair, mais le constructeur attend certainement la finalisation de l'acquisition pour en dire plus.



