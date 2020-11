Bethesda : les jeux seront « en premier, en mieux, en meilleur, ou offrant une expérience différenciée » chez Xbox

Vous l'avez forcément entendu : Microsoft a annoncé le rachat de Zenimax et donc de Bethesda en septembre dernier. Depuis, les fans de Nintendo et PlayStation s'inquiètent de savoir si les futures productions de l'équipe arriveront bien sur leurs consoles favorites. Microsoft s'est déjà engagé à tenir les contrats d'exclusivité temporaire sur PS5 de Deathloop et Ghostwire: Tokyo, et avait déclaré vouloir s'intéresser au caractère multiplateforme des futurs projets « au cas par cas ». Phil Spencer avait lui expliqué qu'il n'avait pas spécialement besoin de proposer des jeux multiplateformes pour rentabiliser l'investissement de 7,5 milliards de dollars, sans pour autant confirmer qu'il ne le ferait pas.

Le jeu de piste s'est poursuivi par médias interposés ces derniers jours, alors que Tim Stuart, directeur financier de Xbox, a annoncé lors d'un bilan économique vouloir que les futurs jeux Bethesda soient « en premier, en mieux, en meilleur, ou offrant une expérience différenciée » sur son écosystème. Devons-nous nous attendre à du contenu exclusif, des fonctionnalités supplémentaires ou des avant-premières sur Xbox Series X/S ou le Xbox Game Pass ? En tout cas, l'exclusivité totale ne semble pas forcément à l'ordre du jour.

Et une autre question que nous avons est au sujet de l'acquisition de Bethesda, est-ce que le projet est de rendre certaines franchises Bethesda, comme Fallout et DOOM, exclusives à la Xbox? Ou soutiendrez-vous toujours le jeu multiplateforme ? Tim Stuart : Oui. Le but ici est que nous sommes, j'ai envie de dire, dans une perspective multiplateforme. Microsoft est une plateforme. Nous sommes l'un des premiers à vraiment prendre en charge Minecraft, Roadblock, Fortnite sur toutes les plateformes. Nous encourageons donc vivement le jeu multiplateforme, simplement à partir du constat de, si c'est bon pour l'écosystème du jeu, c'est bon pour nous : la marée montante soulève tous les bateaux. Sur le long terme, nous n'avons pas l'intention de simplement retirer tout le contenu Bethesda de Sony ou de Nintendo ou autre. Mais ce que nous voulons, c'est que nous voulons que ce contenu, à long terme, soit en premier, en mieux, en meilleur, ou offrant une expérience différenciée sur nos plateformes. Nous voudrons que le contenu Bethesda apparaisse comme meilleur sur nos plateformes. [...] Si vous pensez à quelque chose comme le Game Pass, si cela apparaît mieux dans le Game Pass, c'est ce que nous voulons voir, et nous voulons conduire notre base d'abonnés Game Pass à travers ce pipeline Bethesda. Encore une fois, je n'annonce pas de retirer du contenu des plateformes d'une manière ou d'une autre. Mais je soupçonne que vous continuerez à nous voir évoluer vers du contenu en premier ou meilleur sur nos plateformes.

Après tout, Mojang est déjà sous l'égide de Microsoft, et cela n'empêche pas Minecraft de s'épanouir sur toutes les consoles. Dans le même temps, chez PlayStation, le président Jim Ryan s'est entretenu avec le média russe TASS et a déclaré que la décision d'amener The Elder Scrolls VI ou Starfield n'était pas entre ses mains.

Qu'avez-vous pensé de l'opération de Microsoft qui a acheté Zenimax/Besthesda? Est-il possible que les joueurs PlayStation ne puissent pas jouer au prochain jeu Elder Scrolls ou à Starfield ? C'est une décision qui est hors de nos mains, nous attendrons de voir ce qui se passe. J'ai hâte d'en savoir plus. Nous adoptons simplement une approche différente. Nous avons mis l'accent sur une croissance organique vraiment régulière, lente mais constante de nos studios, soutenue de manière sélective par des acquisitions. Nous respectons les démarches entreprises par nos concurrents, elles semblent logiques et sensées. Mais nous sommes tout aussi heureux et confiants, nous avons une meilleure gamme de jeux au lancement que nous n'en avons jamais eu.

Il faudra certainement attendre quelque temps pour savoir comment se passera vraiment la gestion des actifs Bethesda par Microsoft, mais les joueurs PlayStation et Nintendo peuvent clairement garder espoir. D'ici là, Dishonored and Prey: The Arkane Collection est disponible pour 49,99 € sur Amazon.fr.