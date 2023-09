Bethesda Softworks : Dishonored 3, DOOM: Year Zero, des remasters... la liste des prochains jeux de l'éditeur a fuité !

C'est LA grosse boulette qui va faire parler d'elle ces prochaines semaines. Alors que plusieurs informations secrètes ont déjà fuité dans le cadre des initiatives visant à empêcher le rachat d'Activision-Blizzard par Microsoft, des documents très mal expurgés viennent de leak sur la Toile, dans le cadre de l'audition auprès de la Federal Trade Commission.

Parmi eux, certains sur l'avenir des Xbox Series X et S ou la prochaine génération de consoles, mais aussi un autre datant de 2020 sur les jeux en développement chez Bethesda Softworks, depuis modifié. Et si les années de sortie avancée ne sont plus du tout d'actualité, plusieurs projets inédits y sont mentionnés.

Nous aurions ainsi droit dans les années à venir à des remastérisations de The Elder Scrolls IV: Oblivion et Fallout 3, une extension pour Starfield et bien d'autres pour The Elder Scrolls Online, un DOOM: Year Zero faisant suite à la série de id Software, une suite à Ghostwire: Tokyo, un Dishonored 3, un jeu sous licence secret, et de mystérieux projets Kestrel et Platinum (le premier étant déjà évoqué dans la fuite de la base de données de NVIDIA en 2021). Le Indiana Jones de MachineGames et The Elder Scrolls VI sont aussi mentionnés, mais ils ne sont non plus pas près de sortir durant les périodes mentionnées.



FY22E Indiana Jones Game

Oblivion Remaster

Elder Scrolls Online Expansion

Starfield DLC FY23E DOOM Year Zero & DLC

Project Kestrel

Elder Scrolls Online Expansion

Project Platinum FY24E The Elder Scrolls VI

Project Kestrel Expansion

Licensed IP Game

Fallout 3 Remaster

Elder Scrolls Online Expansion

Ghostwire Tokyo Sequel

Dishonored 3

DOOM Year Zero DLC

Une autre partie du document liste aussi un nouveau Fallout (déjà officialisé) et de futurs The Elder Scrolls et Starfield jusqu'en 2030, là encore avec des dates qui ne sont clairement plus d'actualité.

Same 2020 document also shows this doozy of a line-up https://t.co/OAwlSxbhos pic.twitter.com/3P8BQdieEt — Stephen Totilo (@stephentotilo) September 19, 2023

Il n'est pas impossible que les plans de Bethesda Softworks et Bethesda aient changé depuis 2020 et que des titres aient été annulés, mais il faut avouer que cette liste de jeux, même si peu audacieuse car basée sur beaucoup de licences établies, aurait de l'allule pour les prochaines années. Attendons maintenant de voir si, quand et comment seront annoncés les projets inédits présents dans cette fuite.