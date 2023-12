17 jeux gratuits de l'Epic Games Store : un vieux jeu populaire de Bethesda déjà proposé pour la 5e offre

Les jours se suivent et les offres de l'EGS ne se ressemblent pas. L'opération des 17 jeux gratuits de l'Epic Games Store se poursuit donc ce samedi et, après le jeu de course art of rally, c'est donc Fallout 3: Game of the Year Edition qui peut être récupéré gratuitement jusqu'à ce dimanche 24 décembre à 17h00. Le jeu de Bethesda n'est clairement plus tout jeune, mais si vous ne le possédez pas encore, c'est l'occasion parfaite pour le découvrir et vous plonger dans son univers post-apocalyptique. Il est juste dommage qu'il ait déjà été offert fin 2022...

Vous trouverez ci-dessous la description et le lien vers la page du jeu pour l'ajouter à votre compte :

FALLOUT 3: GAME OF THE YEAR EDITION Préparez-vous pour l'avenir Avec Fallout 3 : Édition Jeu de l'Année, vivez le jeu le plus acclamé de 2008 comme jamais auparavant. Créez un personnage et descendez dans un monde post-apocalyptique grandiose où la survie est un combat de chaque instant. Fallout 3: Édition Jeu de l'Année comprend les cinq packs d'extension du jeu Fallout 3 : Opération : Anchorage - Entrez dans une simulation militaire et luttez pour libérer Anchorage, en Alaska, de ses envahisseurs communistes chinois ;

- Entrez dans une simulation militaire et luttez pour libérer Anchorage, en Alaska, de ses envahisseurs communistes chinois ; The Pitt - Voyagez dans les ruines post-apocalyptiques de Pittsburgh et laissez-vous entraîner dans un conflit entre les esclaves et leurs maîtres pillards ;

- Voyagez dans les ruines post-apocalyptiques de Pittsburgh et laissez-vous entraîner dans un conflit entre les esclaves et leurs maîtres pillards ; Broken Steel - Passez le niveau maximal à 30 et terminez le combat contre les restes de l'Enclave aux côtés de Liberty Prime ;

- Passez le niveau maximal à 30 et terminez le combat contre les restes de l'Enclave aux côtés de Liberty Prime ; Point Lookout - Lancez-vous dans une mystérieuse aventure ouverte dans un immense marécage trouble le long de la côte du Maryland ;

- Lancez-vous dans une mystérieuse aventure ouverte dans un immense marécage trouble le long de la côte du Maryland ; Mothership Zeta - Défiez des ravisseurs extraterrestres hostiles et frayez-vous un chemin hors du vaisseau mère en orbite plusieurs kilomètres au-dessus des Terres désolées de la capitale. Caractéristiques principales Liberté sans limites - Admirez les images et sons des vastes Terres désolées de la capitale ! Découvrez les grands monuments des États-Unis, désormais en ruines ! Vos choix vous définissent et changeront la face du monde. Gardez juste un œil sur votre compteur Geiger !

- Admirez les images et sons des vastes Terres désolées de la capitale ! Découvrez les grands monuments des États-Unis, désormais en ruines ! Vos choix vous définissent et changeront la face du monde. Gardez juste un œil sur votre compteur Geiger ! Découvrez le système S.P.E.C.I.A.L. - Les ingénieurs de Vault-Tec vous apportent les dernières nouveautés en matière de simulation de capacité humaine : le système de personnage S.P.E.C.I.A.L. ! Utilisant de nouvelles découvertes révolutionnaires dans la représentation des capacités, S.P.E.C.I.A.L. permet une personnalisation illimitée de votre personnage.

- Les ingénieurs de Vault-Tec vous apportent les dernières nouveautés en matière de simulation de capacité humaine : le système de personnage S.P.E.C.I.A.L. ! Utilisant de nouvelles découvertes révolutionnaires dans la représentation des capacités, S.P.E.C.I.A.L. permet une personnalisation illimitée de votre personnage. De fantastiques nouveaux points de vue - Les magiciens de Vault-Tec ont encore frappé ! Vous n'êtes plus limité à un seul point de vue, expérimentez le monde à la 1re ou à la 3e personne.

- Les magiciens de Vault-Tec ont encore frappé ! Vous n'êtes plus limité à un seul point de vue, expérimentez le monde à la 1re ou à la 3e personne. Le pouvoir de choisir - Vous vous sentez l'âme d'un ignoble salopard ou d'un bon samaritain ? Choisissez un camp ou restez sur le fil, chaque situation peut être gérée de plusieurs manières différentes.

- Vous vous sentez l'âme d'un ignoble salopard ou d'un bon samaritain ? Choisissez un camp ou restez sur le fil, chaque situation peut être gérée de plusieurs manières différentes. Éclatez-les avec le S.V.A.V. - Prenez l'avantage avec le Système de Visée Assistée Vault-Tec pour votre Pip-Boy Modèle 3000 ! S.V.A.V. vous permet d'arrêter le temps en plein combat, de cibler certaines parties du corps de votre cible, d'enchaîner les attaques en laissant Vault-Tec s'occuper du reste. Faites pleuvoir la mort et la destruction dans une toute nouvelle présentation cinématique.

