Robert Altman, fondateur et CEO de ZeniMax Media (Bethesda) est décédé

C'est une bien triste nouvelle qui a été partagée ces dernières heures sur les réseaux sociaux par Bethesda, à savoir le décès du CEO et fondateur de la maison mère ZeniMax Media, Robert A. Altman. Les causes n'ont en revanche pas été communiquées, au contraire d'un message résumant bien sa philosophie et la relation qu'il entretenait avec ses employés.

C'est avec beaucoup de tristesse que nous vous annonçons le décès de Robert Altman, notre fondateur et PDG. Robert était un visionnaire et un ami. Il avait foi en chacun de nous et en ce que nous pouvions accomplir. pic.twitter.com/oM6cJZWKcb

C'est avec beaucoup de tristesse que nous vous annonçons le décès de Robert Alman, notre fondateur et PDG. Robert était un visionnaire et un ami. Il avait foi en chacun de nous et en ce que nous pouvions accomplir ensemble. C'était un dirigeant exceptionnel, mais aussi un homme de valeurs.

Pendant la crise sanitaire, Robert nous envoyait chaque semaine un email afin de garder le contact. Afin de lui rendre hommage, nous souhaitons partager l'un d'entre eux :

À la famille ZeniMax,

La semaine dernière, je mentionnais les plaisirs simples que j'ai découverts depuis le confinement. Certains d'entre vous m'ont écrit pour partager leurs expériences, et décrire les petites joies que l'on peut trouver dans le télétravail : les chants des oiseaux dans nos jardins, des rues plus calmes, vos efforts désespérés pour faire votre propre pain ou vos cocktails, les longues promenades, les commandes à emporter, le plaisir de se plonger dans un livre. Bien que nous ayons perdu des interactions sociales qui vous sont chères, d'autres choses précieuses ont pris une nouvelle importance.

Nous savons que nombre d'entre vous ressentent la pression de l'isolement et du stress lié aux circonstances actuelles. À nouveau, je vous invite à prendre du temps pour vous et à en consacrer à ceux qui vous sont chers.

Et n'oubliez pas que cette période difficile prendra fin.

Demain, je vous encourage toutes et tous à faire une pause pour célébrer les 21 ans de notre entreprise et considérer l'aventure dans laquelle nous nous sommes embarqués tous ensemble. Vous avez accompli de grandes choses, que peu de startups sauraient accomplir. Vous avez créé une multinationale au succès éclatant, pleine de talents et dont le but a toujours été de tutoyer l'excellence tout en gagnant le respect de nos concurrents et de nos fans. Et vous l'avez fait de la plus belle des manières, en adéquation avec les principes qui vous sont chers : l'intégrité, le respect, le travail d'équipe et la qualité. Tout cela est le fruit de votre travail à tous. Ne l'oubliez pas. J'ai hâte de pouvoir vous retrouver toutes et tous à nouveau.

Comme toujours, prenez soin de vous.

Nous sommes fiers de perpétuer les valeurs et principes que Robert nous a transmis. Nous adressons également nos condoléances à la famille de Robert, qui a toujours fait partie de notre famille, comme nous avons toujours fait partie de la leur.

Merci pour tout ce que tu as fait pour chacun d'entre nous, Robert.

Repose en paix.