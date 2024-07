CINEMA : Avengers: Doomsday et Secret Wars, réalisateurs de renom et retour de Robert Downey Jr. pour le grand final de la Saga du Multivers

Deux ans, il n'en aura pas fallu plus pour que la direction prise par le Marvel Cinematic Universe soit complètement bouleversée depuis les annonces de la San Diego Comic-Con 2022 où les Phases 5 et 6 avaient fait le show. Projets qui ont eu du mal à séduire que ce soit en raison de leur qualité, de la réception du public, voire les deux à la fois ; grève des scénaristes et acteurs qui a bouleversé les plannings ; et surtout l'affaire entourant Jonathan Majors qui était l'interprète de la grande menace pesant sur cette Saga du Multivers : Kang le conquérant et ses Variants. De Celui qui Demeure à Rama-Tut et ses comparses vus durant la scène post-crédits d'Ant-Man et La Guêpe : Quantumania, en passant par le bienveillant Victor Timely, le personnage aux multiples incarnations était clairement en lice pour devenir le Thanos des Phases 4 à 6, avec un Avengers: The Kang Dynasty dont l'intitulé seul suffisait à nous faire comprendre son importance sur le long terme. Sauf que Disney a logiquement décidé de lâcher l'acteur en décembre dernier en le licenciant, qui a clairement flingué sa carrière, laissant tout le monde dans l'incertitude. Les rumeurs allaient depuis bon train et c'est cette nuit en conclusion du panel de Marvel Studios lors de la SDCC 2024, pas spécialement intéressant en dehors de ça, que de grosses annonces ont été effectuées, qui nous laissent plutôt perplexe quant à l'avenir du MCU et l'investissement passé à suivre les divers films et séries de ces dernières années.

Pour commencer, il a été officialisé que les frères Anthony et Joe Russo seront de retour pour réaliser les deux prochains longs-métrages Avengers, eux à qui nous devons Captain America : Le Soldat de l'hiver et Civil War, mais aussi et surtout Avengers: Infinity War et Endgame, sortis à une année d'intervalle en 2018 et 2019. Un nouveau logo pour Avengers: Secret Wars a dans la foulée été dévoilé.

C'est ensuite que l'annonce fracassante du jour a été effectuée, celle d'Avengers: Doomsday, nouveau nom pour le 5e film de la licence. En plus de ce titre plus qu'évocateur et sa couleur verte, de nombreux figurants encapuchonnés et masqués sont alors montés sur scène. Oui, Victor von Doom, ou Docteur Fatalis si vous préférez, sera finalement le grand vilain de cette fin de saga. Une personne portant un costume vert s'est de plus glissé parmi eux, le « plus grand acteur au monde » selon Joe Russo, une « preuve des possibilités inimaginables du multivers ». Ce dernier s'est donc avancé et a retiré son masque, révélant alors que Robert Downey Jr. fera son retour dans le MCU !

LA star incontournable qui a contribué au succès de cet univers cinématographique dans son rôle de Tony Stark aka Iron Man, personnage décédé sur la Terre 616, va donc interpréter l'un si ce n'est le plus grand vilain Marvel. Clairement, il s'agit d'une décision avant tout économique et marketing pour de nouveau créer de l'engouement envers le MCU. L'intéressé a alors déclaré aimer jouer des personnages compliqués et nous ne doutons pas que ce sera le cas.

Avengers: Doomsday sortira en salles en mai 2026, tandis qu'Avengers: Secret Wars lui succédera un an plus tard en mai 2027 pour conclure la Phase 6. Dans les deux projets, nous retrouverons notamment Les Quatre Fantastiques et les Thunderbolts.

Dans les comics, l'évènement Secret Wars de 2015 met en scène le Battleworld, une agglomération de morceaux de différents univers justement créée par Doctor Doom. Son implication était donc prévisible et logique, mais de là à en faire, semble-t-il, le méchant principal de cette saga, il y a de quoi être déçu avec ce qui apparaît comme un changement de dernière minute pour rafistoler la trame narrative. Pourquoi ne pas avoir recasté un acteur pour jouer Kang ? Même s'il n'a pas convaincu le grand public dans Quantumania, avec un bon scénario, une autre version du personnage aurait pu fonctionner sans souci et, avec le multivers, un changement de visage n'aurait rien eu de surprenant, bien que la fameuse scène post-crédits aurait compliqué la tâche. Dans tous les cas, il s'agit encore à ce jour d'un élément qu'il faudra expliquer, car la fin de la saison 2 de Loki ne l'a pas fait. Espérons au moins qu'une scène nous montre ou fasse comprendre que tous les Kang ont été éliminés par Fatalis si l'intrigue a bien été remaniée.

Seul élément positif que nous voyons à tout cela, c'est la future réaction des Avengers de la Terre 616, ou de personnages de la Terre 838 si certains reviennent, en voyant leur ennemi avec ce visage familier. Nous avons de toute manière déjà eu ce genre de cas récemment dans le MCU.

En attendant de découvrir ces projets dans les années à venir, les précédents films Avengers sont disponibles sur Disney+, dont l'abonnement coûte entre 5,99 € et 11,99 € par mois.