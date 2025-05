CINEMA : Avengers: Doomsday et Secret Wars ne sont pas près de sortir, de lourds reports annoncés !

Avec la sortie récente de Thunderbolts*, notamment en raison de sa conclusion et de sa scène post-crédits, nous avons enfin eu l'impression que le Marvel Cinematic Universe post Endgame sait finalement vers quoi il se dirige (nous y reviendrons dans un article dédié prochainement). Il faut dire que les plans ont changé en cours de route, avec finalement l'annonce tonitruante l'été dernier du retour des frères Russo pour réaliser Avengers: Doomsday et Secret Wars, ainsi que le casting de Robert Downey Jr. dans le rôle de Victor von Doom. Aucun doute que Marvel Studios va tenter de faire les choses bien pour conclure sa Saga du Multivers sur une bonne note... et cela va prendre du temps !

Comme nous l'apprend Deadline, les deux longs-métrages viennent d'être reportés. Rappelons qu'en amont du début du tournage d'Avengers: Doomsday fin avril, une partie de son immense casting a été dévoilée en générant une certaine hype lors d'un live ne montrant que des chaises dans un hangar vide. La rumeur veut que l'écriture du script n'était même pas encore achevée, de quoi faire peur à un an de l'échéance. Ce délai n'est donc pas vraiment une surprise et il pourrait même ne pas être le dernier. En effet, les deux projets sont donc chacun décalés de sept mois, passant de mai à décembre, les faisant débarquer en salles juste avant les fêtes de fin d'année, une période jamais vue pour les précédents Avengers.

Voici désormais le planning des prochains films du MCU :

Les 4 Fantastiques : Premiers pas (The Fantastic Four: First Steps) - 23 juillet 2025 ;

(The Fantastic Four: First Steps) - 23 juillet 2025 ; Spider-Man: Brand New Day - 31 juillet 2026 (US) ;

- 31 juillet 2026 (US) ; Avengers: Doomsday - 18 décembre 2026 (US) ;

- 18 décembre 2026 (US) ; Avengers: Secret Wars - 17 décembre 2027 (US).

Avec l'arrivée le 26 mai 2026 de Grand Theft Auto VI, qui va monopoliser l'attention dans l'univers du divertissement, ce n'est sans doute pas plus mal. Évidemment, nous doutons qu'il y ait un lien, cela est sans doute dû à la production, en plus de permettre de laisser bien plus de temps à la postproduction pour la CGI.

La question du placement de Spider-Man: Brand New Day va elle se poser, car si son intrigue doit se dérouler entre les deux Avengers, il devra nécessairement être reporté. De toute manière, son filmage n'a pas encore débuté, donc ce serait également bénéfique. Par ailleurs, de nombreuses personnes pensent déjà à des reports au printemps des années suivantes.

Quoi qu'il en soit, cela signifie qu'il y aura au moins un an sans aucun film du MCU sur nos écrans alors que la Phase 6 aura débuté, une situation pour le moins inédite. Espérons que la future Saga des Mutants, si telle est bien son nom, soit bien mieux planifiée en amont.

