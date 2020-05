CINEMA : Hercule bientôt adapté en film live-action par Disney et les réalisateurs des Avengers

Beaucoup de fans de Disney se plaignent de sa nouvelle stratégie visant à réadapter les récits de ses meilleurs films d'animation en longs-métrages en live-action et/ou en images de synthèse. La firme n'est cependant pas prête de s'arrêter, car des blockbusters comme Le Livre de la Jungle, Aladdin ou Le Roi Lion ont tous fait d'énormes cartons en salle.

Mulan doit continuer la série cette année, Cruella avec Emma Stone est prévu pour 2021 et plein d'autres projets sont en préparation pour plus tard : Pinocchio, La Petite Sirène, Blanche-Neige... Disney vient malgré tout de sortir une nouvelle carte de sa manche en lançant la pré-production d'une version live-action du mythe d'Hercule, après un film d'animation culte en 1997. Nul ne sait encore si l'esprit du dessin animé sera conservé ou si nous retournerons plus près du matériau de base pour une aventure plus adulte.

De grands noms sont déjà rattachés au long-métrage, avec Joe et Anthony Russo, les réalisateurs des derniers Avengers, à la production via leur société AGBO, et Dave Callaham au scénario, lui qui est derrière les récits des Expandables, de Shang-Chi and the Legend of the Ten Rings et Wonder Woman 1984. Avec de telles figures, l'action devrait être au rendez-vous. Le projet n'en est qu'à son commencement et pourrait donc mettre des années à prendre forme, et l'équipe autour de lui pourrait changer, mais l'idée de ce remake devrait faire parler chez les puristes de Disney. Les paris pour le casting sont dès à présent ouverts.