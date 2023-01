RUMEUR sur Hi-Fi Rush : une nouvelle exclusivité Xbox de Tango Gameworks très bientôt annoncée

Avec Tango Gameworks, le concepteur Shinji Mikami nous a déjà livré The Evil Within, The Evil Within 2 et Ghostwire: Tokyo, un jeu sorti en exclusivité sur PS5 et PC qui pourrait arriver sur de nouvelles plateformes à partir de mars 2023. Alors que le portage sur Xbox Series X|S se fait encore attendre, le studio appartenant à Bethesda et donc aussi à Microsoft aurait déjà un autre projet sous le coude.

It confirms earlier rumors we can see summarized here :https://t.co/xakusix8iw — billbil-kun (@BillbilKun) January 24, 2023

Billbil-kun, leaker français confirmé, affirme en effet que Tango serait sur le point d'annoncer et même de sortir un certain Hi-Fi Rush, mécaniquement en exclusivité sur Xbox et PC. La révélation serait imminente (mais pas forcément lors du Developer_Direct de demain, les cadres de Xbox ayant appuyé le fait que seuls 4 jeux déjà nommés seraient présentés). Il serait classé T for Teen par l'ESRB et aurait droit à une édition numérique et une édition standard.

Ses dires rejoignent des rumeurs colportées il y a quelques jours par Rand al Thor et Jez Corden dans le podcast XB2, qui ont eux aussi entendu parlé d'un lancement en 2023, pour un jeu d'action à l'esthétique rappelant Jet Set Radio. Des concept arts auxquels étaient associés le titre ont alors été découverts sur le compte ArtStation de l'artiste Jamie Martin, qui précisait qu'il s'agissait d'un jeu de tir dans un univers de science-fiction. En remontant la piste, les internautes ont également trouvé un logo déposé fin 2022 et un enregistrement de la marque par Zenimax (propriétaire de Bethesda) en 2020.

There's also been some concept art makes Hi-Fi Rush look more like a sci-fi shooter.



According to some reports the game could release in 2023. pic.twitter.com/yjS3XS6Kzh — Okami Games (@Okami13_) January 24, 2023

Si la forme de Hi-Fi Rush et sa période de sortie sont encore floues, tout porte à croire que nous devrions rapidement entendre parler de ce projet. Il devrait en toute logique être inclus dans le Xbox Game Pass, auquel vous pouvez vous abonner en version Ultimate à partir de 12,99 € par mois.