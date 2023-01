Xbox & Bethesda Developer_Direct : une présentation centrée sur 4 gros jeux datée pour fin janvier, quid de Starfield ?

La rumeur courait depuis plusieurs semaines sur une présentation en direct des nouveautés à venir dans le catalogue de Xbox et Bethesda. Les derniers bruits de couloirs avaient même précisé son nom, Developer_Direct, et il a bien été confirmé sous cet intitulé par Microsoft aujourd'hui.



Le Xbox & Bethesda Developer_Direct aura donc lieu le mercredi 25 janvier à 21h00, soit dans deux semaines, et sera retransmis sur YouTube et Twitch. Il nous offrira des aperçus approfondis du futur contenu de The Elder Scrolls Online, et surtout de Forza Motorsport, Minecraft Legends et Redfall (avec sa date de sortie ?), mais des surprises concernant d'autres projets ne sont pas à exclure. En revanche, n'espérez pas y voir Starfield : Bethesda prépare un évènement dédié pour parler du jeu.

Xbox et Bethesda vous présenteront un Developer_Direct le mercredi 25 janvier, qui vous permettra d’en apprendre plus sur certains des jeux qui sortiront sur Xbox, PC et dans le Game Pass dans les mois qui viennent. Présenté par les créateurs et créatrices de studios tels que Arkane Austin, Mojang Studios, Turn 10 Studios et ZeniMax Online Studios, le Developer_Direct prendra le temps de se concentrer sur les principales fonctionnalités des jeux présentés, tout en dévoilant de longues séquences de gameplay. Le Developer_Direct sera également l’occasion de partager avec vous les dernières informations concernant les jeux Xbox disponibles dans les mois qui viennent, dont The Elder Scrolls Online, Forza Motorsport, Minecraft Legends et Redfall. Afin d’offrir à Starfield, le nouveau jeu de Bethesda Game Studio, tout le temps nécessaire pour le présenter en détail, un événement dédié est en cours de préparation. Rendez-vous le 25 janvier à 21h00, heure française, sur les chaînes de Xbox (Twitch et YouTube) ou de Bethesda (Twitch et YouTube) pour en savoir plus sur : The Elder Scrolls Online : Matt Firor, Studio Director, dévoilera le Chapitre majeur de 2023 et les nouvelles régions de Tamriel que vous pourrez explorer, ainsi qu’une nouvelle fonctionnalité disponible dans la mise à jour la plus conséquente du jeu, qui arrivera cette année. À la suite du Developer_Direct, vous pourrez retrouver un événement intégralement consacré à ce Chapitre d’ESO, présenté par Zenimax Online Studios, qui présentera en profondeur tous les détails qui raviront les membres de la communauté.

Des ajouts au Game Pass pourraient aussi être confirmés à cette occasion : vous pouvez vous abonner au service en version Ultimate pour 12,99 € par mois.

