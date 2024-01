Indiana Jones : le nom du jeu de Bethesda dévoilé avant l'heure ?

Il y a trois ans, MachineGames (Wolfenstein) et Bethesda annonçait un nouveau jeu vidéo sous licence officielle Indiana Jones. Un titre bien mystérieux, qui sera évidemment exclusif aux plateformes de Microsoft et qui va refaire parler de lui très prochainement. Mais nous connaissons peut-être déjà son nom complet.

Sur X/Twitter, l'internaute Kurakasis a déniché plusieurs noms de domaine déposés par Lucasfilm, laissant penser que le jeu de Bethesda et MachineGames s'appellerait Indiana Jones and the Great Circle. Une marque déposée auprès de l'EUIPO, mais également des sites web via Whois. Le dépôt de marque concerne les jeux vidéo, même sur mobiles, ce qui n'a rien de surprenant. Concernant les sites web, « www.indianajonesandthegreatcirclegame.com » a été réservé, mais pas seulement :

indianajones-and-the-great-circle.com ;

indianajonesandthegreatcircle.com ;

indianajonesandthegreatcircle.com ;

indianajonesandthegreatcircle.net ;

indianajonesandthegreatcircle.us ;

indianajonesandthegreatcircle.asia ;

indianajonesthegreatcircle.com ;

indianajonesgreatcircle.com ;

indianajonesandthegreatcircle.online ;

indianajonesandthegreatcircle.ru.





Pour rappel, dans le teaser dévoilé il y a trois ans, un livre intitulé Ancien Circle est bien visible, un ouvrage signé Todd Howard, producteur exécutif du jeu (et directeur des The Elder Scrolls, Fallout et Starfield). Nous avons également rendez-vous le 18 janvier prochain pour un Xbox Developer_Direct, et oui, le jeu Indiana Jones sera de la partie ! Nous devrions donc avoir confirmation du nom, et pourquoi pas une date de sortie.

En attendant le lancement d'Indiana Jones and the Great Circle, ou quel que soit son nom, vous pouvez retrouver Indiana Jones et Le Cadran de la destinée à partir de 19,99 € sur Amazon et la Fnac.