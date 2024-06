Indiana Jones et le Cercle Ancien : de drôle de nazis dans une bande-annonce glaciale digne d'un film

Au début de l'année 2021, Bethesda et MachineGames annonçaient un jeu tiré de la licence Indiana Jones. Le studio suédois connu pour ses Wolfenstein depuis 2014 s'est ensuite activé au développement et ce n'est qu'en janvier dernier après trois ans de silence qu'il a révélé Indiana Jones et le Cercle Ancien, qui mettra donc évidemment en scène Indy, mais aussi une héroïne inédite appelée Gina, le tout au sein d'une histoire à travers la planète en lien avec le Circulus Magnus. Avec une sortie prévue pour cette année, il était évident que nous le verrions au cours du Xbox Games Showcase et il s'est longuement montré avec une bande-annonce longue de 5 minutes.

Les premières scènes au Vatican laissent vite place à la jungle thaïlandaise de Sukhothai puis au musée du Marshall College par où tout va commencer, puisque c'est là que les nazis vont apparaître pour voler un artefact. Des pièges, une grosse brute, de beaux plans sur les décors à travers le monde, dont l'Égypte, et quelques bribes de discours entre Indiana et Gina, rien de bien nouveau, mais cela fait plaisir à voir.

Dans un second temps, et c'est sans doute le plus intéressant, c'est un long passage au Népal qui est présenté, alors que nos deux protagonistes recherchent un artefact caché dans l'Himalaya (une pierre), dans un navire échoué sur des pics enneigés en plein blizzard. Un sacré programme ! Malheureusement, les nazis sont aussi sur place, sinon ce ne serait pas amusant. Et en parlant de ça, la discussion entre celui qui se fait appeler Gantz et Indy a tout pour nous faire éclater de rire (tchou-tchou !). Les animations faciales de notre héros en disent long sur ce qu'il pense d'ailleurs. Et à la suite d'un joli tour de passe-passe de Gina, faisant exploser une grenade, le navire commence à « sombrer », idéal pour une séquence d'action cinématique digne des longs-métrages.

Pour avoir un aperçu de ce qui devrait être le gameplay du jeu, il faut toutefois se contenter des dernières secondes, avec entre autres un lancer de marteau, quelques coups de poing, une attaque au lasso et du tir au pistolet. Et bien évidemment, il nous est teasé un boulet géant fonçant droit sur Indy, un piège classique qui fait toujours son petit effet.

Pour finir, Indiana Jones et le Cercle Ancien est toujours attendu en 2024, sans plus de précision, sur Xbox Series X|S et PC, avec un lancement day one dans le Game Pass. D'ailleurs, il faut croire qu'il y a eu un souci, car l'article de Xbox Wire en anglais parle de révélation de sa date de sortie...

