Indiana Jones et le Cercle Ancien : Nathan Drake et Indy réunis en vidéo pour dévoiler la date de sortie sur PS5

En fin d'année dernière, les joueurs Xbox et PC ont pu découvrir Indiana Jones et le Cercle Ancien, un jeu d'aventure narratif signé MachineGames et Bethesda qui a été bien accueilli par les critiques. Nous savions déjà à l'époque qu'il aurait droit à une sortie sur PS5 dans le courant du printemps 2025, alors sans plus de précision. Il y a quelques jours, les indiscrétions du leaker billbil-kun sont venues couper l'herbe sous le pied de l'éditeur, qui communique seulement ce lundi quant aux modalités de commercialisation de cette version. Oui, il avait raison, ce sera bien le 17 avril que nous pourrons partir à l'aventure sur la console de Sony. Pour l'occasion, une vidéo pour le moins singulière a été mise en ligne.

Nous y retrouvons deux personnalités bien connues des joueurs, à savoir Troy Baker, qui a prêté sa voix au Professeur Jones pour ce jeu, et Nolan North, notamment connu des joueurs PlayStation pour avoir incarné Nathan Drake dans les jeux Uncharted. La discussion est pour le moins savoureuse et amusante, s'achevant sur la révélation de la date de sortie et un gag à base de fouet.

Les précommandes numériques sont d'ores et déjà possibles sur le PlayStation Store, avec la version standard coûtant 79,99 € et une édition Premium à 109,99 €. Elles seront d'ailleurs disponibles en boîte, de quoi ravir les collectionneurs. Pas de surprise en termes de contenu, qui est identique à ce qui était proposé sur les autres plateformes.

Bonus de précommande Pack La Dernière Croisade.

Édition Premium - 109,99 € Indiana Jones et le Cercle Ancien.

Jusqu'à 2 jours en accès anticipé.

DLC narratif L'Ordre des Géants.

Artbook numérique.

Tenue du Temple maudit.

Le gros collector peut de son côté être précommandé sur la boutique en ligne de Bethesda :

Édition Collector - 199,99 € Tout le contenu de l'édition Premium en boîte (il est indiqué qu'une connexion Internet est nécessaire, NDLR).

Globe du Cercle Ancien (11") incluant un aimant pour avion qui se fixe à des endroits secrets du globe et révèle un compartiment de rangement caché.

Carnet d'aventure.

Réplique de relique Allmaker.

Steelbook Jumbo.

Sur Xbox Series X|S, la version physique est actuellement vendue 76,39 € chez Cdiscount.

