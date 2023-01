Project Leonardo : un pad PS5 hautement personnalisable pour personnes en situation de handicap dévoilé au CES 2023

Nous avions rendez-vous cette nuit à 2h00 pour la conférence de Sony au CES 2023, premier évènement de l'année pour la firme qui a évidemment reparlé de ses activités vidéoludiques avec la sortie proche du PSVR 2. Et entre des discours sur le métavers, Jim Ryan a dévoilé un projet plutôt étonnant, mais parfaitement en adéquation avec la mise en avant de l'accessibilité dans ses titres phares (dernièrement dans God of War Ragnarök et The Last of Us Part I), à savoir une manette adaptative hautement personnalisable pour PS5 répondant au nom de Project Leonardo. Si vous n'avez pas compris, cela fait référence au char d'assaut imaginé par Léonard de Vinci et bien connu des joueurs d'Assassin's Creed Brotherhood, puisque ce pad par comme les autres en reprend la forme. Nous sommes ainsi bien loin de ce qui est proposé avec le Xbox Adaptive Controller depuis quelques années déjà.

Un article complet nous le présente sur le PlayStation Blog, expliquant la démarche de proposer un kit « prêt à l'emploi » conçu en partenariat avec des organisations comme AbleGamers, SpecialEffect et Stack Up, capable de supporter les accessoires tiers via quatre ports 3,5 mm et parfaitement intégré à la PS5 pour ouvrir la console à de nouvelles manières de jouer. Cette manette se veut donc adaptée aux joueurs ayant un handicap moteur, ne nécessitant donc pas de la tenir, à ceux ne pouvant pas presser de petits boutons ou gâchettes, voire n'étant pas en mesure de positionner de manière optimale leurs pouces sur un pad classique.

Divers composants peuvent ainsi être interchangés afin de créer un schéma de commandes leur convenant, avec bien sûr toute une partie software programmable pour assigner les touches. De plus, jusqu'à trois profils peuvent être enregistrés afin de passer de l'un à l'autre aisément. Il sera possible de l'associer avec une DualSense et un autre Project Leonardo en même temps afin de former un unique controller, de quoi couvrir un maximum de cas, un proche pouvant ainsi aider. Les accessoires tiers ajoutés feront eux office de boutons supplémentaires une fois branchés.

Le Projet Leonardo fait partie de la famille de produits PS5 et est basé sur le même concept de design. Nous avons été inspirés par l'idée que tous les joueurs profitent ensemble du monde de PlayStation. Notre équipe a testé plus d'une douzaine de conceptions avec des experts en accessibilité, à la recherche d'approches qui aideraient à relever les principaux défis d'une utilisation efficace du contrôleur. Nous avons finalement opté pour une conception de « contrôleur divisé » qui permet un repositionnement presque libre du pouce gauche / droit, peut être utilisé sans avoir besoin d'être tenu et comporte un échange très flexible de boutons et de capuchons de stick. Parce que les joueurs peuvent personnaliser le Projet Leonardo en fonction de leurs besoins, il n'y a pas de « bon » facteur de forme. Nous voulons leur donner les moyens de créer leurs propres configurations. Le contrôleur peut également accepter de manière flexible des combinaisons d'accessoires d'accessibilité pour créer une esthétique unique. Je suis ravi que la conception soit complétée par une collaboration avec les joueurs plutôt que de leur présenter un facteur de forme unique. – So Morimoto, designer, Sony Interactive Entertainment

Aucune période de sortie n'a été donnée, mais cette simple annonce devrait ravir bon nombre de joueurs pour qui jouer avec une DualSense n'est pas aisé et qui souhaitent profiter des exclusivités PS5. Espérons juste qu'il ne faille pas débourser autant que pour la DualSense Edge.

