Access : la manette PS5 Project Leonardo pensée pour l'accessibilité dévoile son interface et divers détails inédits

L'heure est à la communication du côté de Sony Interactive Entertainment, qui a annoncé hier un PlayStation Showcase. Cette fois, il est question d'accessibilité en cette journée dédiée au sujet, et plus précisément de la manette introduite au CES 2023 en début d'année sous le nom de code Project Leonardo. Il faudra désormais l'appeler Access, tout en simplicité. De nombreux détails inédits à son sujet ont donc été introduits via le PlayStation Blog par le vice-président senior dédié aux expériences sur les plateformes, Hideaki Nishino.

Ce dernier précise ainsi tout ce que nous pourrons retrouver à l'achat de la manette, visuels à l'appui, et introduit l'interface qui sera accessible depuis la PS5, permettant d'assigner des fonctions aux diverses touches. La vidéo ci-dessus donne quant à elle la parole aux équipes de développement, dont Kate Marlin de Santa Monica Studio que nous avions déjà pu entendre à ce sujet dans l'un des carnets de développeur de God of War Ragnarök, qui nous parlent du sujet de l'accessibilité plus généralement.

Si l’accessibilité constitue un sujet prioritaire pour nous tout au long de l’année, le mois de mai est toujours un peu spécial avec la Journée internationale de l’accessibilité. Ce jour permet de prendre conscience des progrès accomplis par la communauté, mais également par le secteur tout entier, visant à rendre les jeux vidéo toujours plus inclusifs. Chez Sony Interactive Entertainment, nous sommes fermement engagés dans cette mission. C’est pourquoi nous sommes ravis de pouvoir enfin vous dévoiler la manette Access pour la console PS5 à travers de nouvelles informations et images.

Nouvelles informations et images du produit Dévoilée au CES de cette année sous le nom de « Projet Leonardo », la manette Access pour PS5 est un tout nouveau kit d’accessibilité ultra-personnalisable qui permettra aux joueurs en situation de handicap de jouer aux jeux vidéo plus facilement, plus confortablement et plus longtemps. Développée en collaboration avec des experts de l’accessibilité, la manette Access proposera une gamme étendue de capuchons de touches et de joystick interchangeables permettant aux joueurs de créer différentes dispositions adaptées à leur force, leurs capacités motrices et leurs besoins physiques spécifiques. Chaque manette Access comportera : Des capuchons de joystick analogique (standard, arrondi et en boule) ;

Des capuchons de touches de différentes tailles et formes, notamment :

Des capuchons de touches de type coussin ;



Des capuchons de touches plats ;



Un capuchon de touche plat large (qui recouvre deux emplacements de touches) ;



Des capuchons de touches en porte-à-faux (utiles pour les joueurs dotés de petites mains, car positionnés plus près du centre) ;



Des capuchons de touches incurvés (sur lesquels on peut appuyer si on les place près du haut ou que l’on peut tirer lorsqu’ils sont placés près du bas de la manette) ;

Des étiquettes pour les capuchons de touches interchangeables, permettant d’identifier facilement la saisie assignée à chaque touche. En outre, les joueurs peuvent utiliser la manette Access sur des surfaces planes, l’orienter à 360 degrés, ou encore la fixer à un support AMPS (norme de fixation permettant de fixer tous types d’appareils, en particulier à des équipements d’accessibilité) ou à un trépied. Ils peuvent également régler la distance entre le joystick analogique et la manette. Grâce aux quatre ports AUX de 3,5 mm de la manette Access, les joueurs pourront intégrer leurs propres interrupteurs, touches ou joysticks analogiques.

Aperçu de l’interface utilisateur de la manette Access Outre des options de personnalisation matérielle poussées, la manette Access offre une myriade de manières de créer des paramètres d’interface et de configuration personnalisés, procurant aux joueurs de nouvelles options de jeu. Fonctions des touches et profils de commandes Sur la console PS5, les joueurs peuvent sélectionner leur orientation préférée pour la manette Access, assigner différentes saisies aux touches, activer ou désactiver des touches, et même attribuer deux saisies différentes à une même touche. Ils peuvent également créer leurs profils de commandes favoris pour différents jeux ou genres (comme « jeux de combat » ou « jeux de conduite »).

Association de la manette et réglage du joystick analogique Un maximum de deux manettes Access peuvent être combinées à une manette sans fil DualSense (ou DualSense Edge) pour former une manette virtuelle unique. Ainsi, les joueurs peuvent associer différents périphériques ou jouer en collaboration avec d’autres personnes. Tout comme avec la manette sans fil DualSense Edge, les joueurs peuvent aussi régler la position de départ et la sensibilité de la saisie. La possibilité de régler les zones inertes (la distance parcourue par votre joystick analogique avant que la saisie ne soit reconnue en jeu) et la sensibilité du joystick s’avère particulièrement utile pour les joueurs souhaitant bénéficier d’un contrôle plus précis en jeu.

Mode de basculement La manette Access comporte également un mode de basculement qui permet aux joueurs d’utiliser une touche de la même manière que la touche Verr. maj d’un clavier. Par exemple, si vous activez le mode de basculement pour l’accélération dans un jeu de course, la manette Access fera automatiquement accélérer la voiture sans que vous n’ayez à maintenir la touche enfoncée. Les joueurs peuvent activer le mode de basculement pour toute saisie programmable. Par exemple, si un jeu exige de maintenir enfoncée la touche L3 (le joystick analogique gauche) pour sprinter, ce qui peut s’avérer compliqué pour certains joueurs, vous pouvez remplacer le comportement de cette saisie par « cliquer sur la touche L3 pour activer ou désactiver le sprint » en activant le mode de basculement pour la touche que vous avez assignée à la touche L3.

La date de sortie, le prix et d'autres informations sur la manette Access seront communiqués ultérieurement. La PS5, ses jeux et accessoires sont disponibles sur Amazon.